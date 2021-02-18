Как начать дарить идеальные подарки

Время летит незаметно — не успели пройти одни праздники, как следом за ними приходят следующие. Часто получается так, что с выбором подарка мы тянем до последнего и в конце концов покупаем не совсем то, что хотелось бы. А затем сами себе даем обещание, что в следующий раз непременно побеспокоимся об этом заранее и ни за что не подарим очередные носки и пену для бритья мужчинам, а женщинам уставшие тюльпаны и вызывающие досаду наборы для душа и сковородки. Рассказываем о том, каким критериям должен соответствовать идеальный подарок и как его выбрать.

Внимание! Вопросы

Впереди нас ждет целый праздничный марафон, и чем ближе дата, тем чаще накатывает смутное ощущение тревоги, ведь нужно успеть купить подарки, а времени остается все меньше и меньше. Как правило, больше всего пугает неизвестность, когда еще не решено, кому что дарить и где все это искать. Любую большую задачу можно разделить на несколько маленьких и, последовательно выполнив их все, добиться отличных результатов.

Для начала составьте список тех самых счастливчиков, кому вы хотите приготовить подарки. Затем уделите внимание каждому персонально. И ответьте на несколько вопросов — что это за человек, какие у него интересы, что больше всего любит, чем увлекается, как украшает свой дом, какую одежду носит, в каких местах бывает, какую кухню предпочитает, где работает и как отдыхает. Все это важно учитывать при выборе подарка, чтобы случайно не преподнести огромную коробку восточных сладостей любительнице здорового образа жизни и правильного питания, утюг человеку, который предпочитает носить вещи, не нуждающиеся в регулярной глажке, или набор инструментов тому, кто скорее вызовет мастера, чем потратит свое время на ремонт чего бы то ни было. Чем больше подробностей о человеке вы вспомните, тем проще будет сделать правильный выбор.

Собрав максимум информации, не спешите сразу же бежать за покупками, дайте себе время. Идеи витают в воздухе, но в голову они приходят чаще всего тогда, когда нет возможности записать. В этом случае остается только запоминать. Отсюда совет: ведите подобный список не эпизодически, а в течение всего года, аккуратно записывая все, что приходит на ум. Накануне очередной праздничной даты достаточно будет бегло просмотреть записи и выбрать подходящий случаю подарок, сэкономив кучу времени на поиске и покупке.

Стремление к идеалу

Есть такая категория людей, с которыми всегда приятно иметь дело. Они точно знают, чего хотят, и не стесняются говорить об этом вслух. Например, бабушка может попросить новые тапочки взамен износившихся старых и крем для рук, смягчающий кожу, а папа — билет на хоккей и фонарик, работающий 400 часов без подзарядки. Но даже они будут рады, если подарок окажется сюрпризом.

Идеальный подарок для каждого будет свой, и это нормально. Однако общие черты выделить все же можно.

В первую очередь подарок должен быть полезным. Также стоит обратить внимание на его прочность, надежность и долговечность.

Критерий номер два — необычность. Подумайте, чем вы можете удивить человека. Кстати, не нужно отказываться от упаковки, не лишайте близкого человека удовольствия развязать ленту и разорвать оберточную бумагу.

И наконец третий момент — эмоции. Подарки-вещи с разгромным счетом проигрывают подаркам-впечатлениям. Любые предметы со временем могут стать ненужными, при этом они будут занимать место, а выбросить их будет жалко — ведь это подарок. А вот приятные эмоции и яркие переживания остаются в памяти навсегда и никогда не будут лишними.

От слов к делу

Всем этим критериям соответствует SberBox — умная ТВ-приставка, которая превращает любой телевизор в центр развлечений для всей семьи. SberBox позволяет смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы, слушать музыку, играть в игры и не только.

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