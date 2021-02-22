Россиянин решил продать стол и угодил в скандал. Почему женщины в бешенстве 

В Сети шумно обсуждают объявление, появившееся на популярном сервисе "Авито". Как выяснил "Рамблер", россиянин из Пятигорска продает бронзовый столик за 500 тысяч рублей. Однако стол этот имеет весьма необычную форму и выглядит как обнаженная девушка, сидящая на коленях со склоненной головой.

Авито

В Сети этот столик назвали "рабыня", а объявление посчитали оскорбительным для всех женщин. По мнению пользователей Сети, это творение не имеет ничего общего с искусством, зато похоже на дискриминацию и сексуализацию женского образа.

Авито

При этом выяснилось, что мужчина, продающий этот столик, не видит в этом никакой дискриминации. В комментарии Telegram-каналу Mash, он объяснил, что столик он купил с отцом еще 9 лет назад в Греции. Мужчина считает, что с рабством или неуважением к женщине его столик никак не связан, а является всего лишь произведением искусства. Стоял он " в зале, как журнальный столик", и всегда нравился и мужчине, и его отцу.

"Почему рабыня? Есть работа Микеланджело, статуя Давида. Он тоже стоит там обнаженный…", —объясняет свою позицию мужчина.

Однако женщины решили, что с предметами искусства столик не имеет никакого отношения, и совсем не похож на статуи древнегреческих богинь. По мнению многих, мебель с отсылкой к рабству в 21 веке неуместна.