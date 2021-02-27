Банк и санаторий: эксперт перечислил виды телефонного мошенничества 

«Если изучить основы, то будет легче воспринимать разные сценарии, которые навязывают мошенники. Надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?» — рассказал Щельцин.

Эксперт отметил, что важно заставить собеседника врасплох и ставить под сомнение любую информацию, которую вы слышите по телефону.

«Тогда вы сразу поймёте, что это человек, который не обладает полной информацией… Лучше сразу так прямо и сказать: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки», — заявил эксперт.

Власов также отметил, что лучшим решением будет просто положить трубку и не продолжать разговор. Это сократит риск выдать важную информацию.

«Первый по распространённости вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами», — рассказал он.

Также сейчас популярны виды мошенничества, когда вам предлагают пройти медицинское обследование бесплатно или поехать в санаторий.