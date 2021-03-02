Джоли продала картину Черчилля за 11,5 миллиона долларов

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину «Башни мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем , за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов). Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Christie's.

Черчилль в свое время подарил картину 32-му президенту США Франклину Рузвельту

Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов). Цена является рекордной для работ Черчилля. Это единственная работа политика, созданная во время Второй мировой войны. Личность покупателя не называется.

О том, что Джоли решила продать картину, стало известно в начале февраля. Актриса приобрела полотно вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом . Коллекция произведений искусства Джолли и Питта оценивается примерно в 25 миллионов долларов.