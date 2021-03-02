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Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля за 11,5 миллиона долларов 

Lenta.ru 19 часов назад
Джоли продала картину Черчилля за 11,5 миллиона долларов
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину «Башни мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов). Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Christie's.
Черчилль в свое время подарил картину 32-му президенту США Франклину Рузвельту.
Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов). Цена является рекордной для работ Черчилля. Это единственная работа политика, созданная во время Второй мировой войны. Личность покупателя не называется.
О том, что Джоли решила продать картину, стало известно в начале февраля. Актриса приобрела полотно вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом. Коллекция произведений искусства Джолли и Питта оценивается примерно в 25 миллионов долларов.
Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод, который завершился в апреле 2019 года.
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Комментарии
Вещи , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Франклин Рузвельт , Уинстон Черчилль
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