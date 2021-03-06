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Что такое финский нож и откуда взялось это понятие 

Даня Виттиг 4 часа назад
Что такое финский нож и откуда взялось это понятие
Фото: depositphotos.com
Финский нож в народе назывался "финкой" и был не раз упомянут в произведениях великих отечественных литераторов. О режущем предмете вспоминал и Есенин, и Булгаков. Он также завоевал популярность у криминальных персонажей. "Рамблер" выяснил, почему финский нож так называется, и чем он примечателен.

Финляндия

Главная теория гласит, что нож пришел к нам из Финляндии. Фины пытались избавиться от гнета Швеции, а затем и Россиийской империи и добиться независимости. Ножи в то время использовались очень активно, так как были удобным и бесшумным оружием.
Финский нож носил название "Пуукко" и предназначался для работ по хозяйству, им также пользовались во время охоты. Поэтому он был очень распространен.
На основе финского ножа сотрудники НКВД разработали свою версию этого оружия, который называли ножом разведчика.

Финк

Еще одна теория гласит, что финский нож был произведен в Америке компанией "Уилл и Финк". Многие воспринимали название не как сочетание двух фамилий, а как имя и фамилию производителя ножей. Со временем нож стали называть "финка".

1917

Особую популярность среди бандитов финский нож получил после 1917 года, когда вышел Декрет СНК РСФСР «О сдаче оружия». Согласно этому документу, финский нож не считался оружием и был доступен к ношению.
Поножовщина в то время была частым способом разобраться с недругом. Начиная с 1935 года, был издан закон о запрете ношения "финских ножей".
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