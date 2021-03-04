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Бюджетные подарки на 8 марта, которые точно порадуют женщин 

Мира Маркина 6 часов назад
Бюджетные подарки на 8 марта, которые точно порадуют женщин
Фото: depositphotos.com
В преддверии Международного женского дня мужчины, как правило, делятся на две категории. Одни точно знают о желаниях своих возлюбленных и матерей, а потому не испытывают трудностей с выбором подарков для них. Другие же с приближением 8-го марта начинают паниковать все сильнее: кто-то не успевает купить подарки, иным не хватает средств на желаемые презенты.
Однако зачастую для того, чтобы порадовать девушек, нужно не так много. Подробнее о недорогих подарках, которые придутся по душе почти любой — в материале "Рамблера".

Эфирные масла

Во-первых, это небанально. Во-вторых, для эфирных масел существует множество применений: их можно использовать для массажа, в косметических целях, а также для аромаламп.

Ежедневник

Приятный блокнот в твердой обложке порадует любую женщину вне зависимости от ее возраста. Такой подарок уж точно не будет пылиться в дальнем ящике.

Сертификат на массаж

Подарить любимой женщине несколько часов расслабления — всегда беспроигрышный вариант. Многие дамы будут рады такому подарку даже больше, чем дорогостоящей вещи.

Радио для душа

Если девушка не мыслит жизни без музыки, этот девайс наверняка придется ей по душе. С его помощью подпевать любимым композициям можно будет прямо во время водных процедур.
Видео дня. Как не стать жертвой телефонных аферистов
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