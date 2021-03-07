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Какие товары были самыми дефицитными во время войны 

Даня Виттиг 3 часа назад
Какие товары были самыми дефицитными во время войны
Фото: depositphotos.com
Все знают, что в военные годы с пропитанием было трудно. Уже к июлю 1941 года во многих областях в магазинах начал исчезать хлеб, чтобы не случилось паники, были введены карточки на еду. "Рамблер" собрал список самых дефицитных товаров военного времени.

Соль

Мало того, что соль нужна организму, она добавляет вкус любому блюду, с помощью соли можно сохранять практически любые продукты — грибы, капусту, мясо. Не хватать соли стало из-за того, что перестали работать солеварни, мужчины уходили на фронт.

Спички

Во время войны больше повезло тем, у кого в домах были печи, так как центральное отопление быстро отключили. Однако для того, чтобы разжечь дрова в печи, были нужны спички. Большинство фабрик по их производству находилось в Беларуси, Украине и Прибалтике, а эти регионы было быстро оккупированы.

Мыло

К сожалению, война — это не только бои, подвиги и потери, но и постоянная грязь. Из-за грязи людей сразу же начинают атаковать вши. В военные годы педикулез был и фронте, и в тылу. Вместо мыла люди использовали золу.
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