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Миру предрекли дефицит одного из самых важных товаров 

Lenta.ru 5 часов назад
Миру предрекли дефицит песка
Фото: Lenta.ru
В мире заканчивается один их важнейших товаров — песок. Он считается самым востребованным ресурсом после воды, пишет CNBC.
Песок является основным веществом, используемым при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов, а также при производстве стекла, кремниевых чипов и другого. Мир уже сталкивается с его дефицитом, что станет одной из величайших проблем XXI века, предрекают эксперты.
«Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается», — заявил климатолог ООН Паскаль Педуцци. Для производства тонны цемента требуется 10 тонн песка. Это означает, что только для строительства ежегодно потребляется от 40 до 50 миллиардов тонн песка.
Глобальные темпы его использования, которые утроились за последние два десятилетия, намного превышают естественные темпы восполнения за счет выветривания. Песок «воспринимается как дешевый, доступный и бесконечный продукт, но это не так», отмечают эксперты. Рост населения и урбанизация могут способствовать дальнейшему росту спроса на этот товар.
Ранее сообщалось, что мировые торговые компании накрыл транспортный кризис из-за дефицита контейнеров для перевозки. Стоимость доставки за последнее время выросла на 300 процентов. Эксперты объясняют это неравномерным восстановлением мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.
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Вещи , ООН
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