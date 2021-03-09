Почему «кирзачи» стали самой популярной обувью в СССР 

Для современной молодежи кирзовые сапоги — это нелепая и архаичная обувь, которую можно увидеть разве что на армейских фото. Но для старшего поколения «кирзачи» — это часть целой эпохи, люди которой мало смотрели на дизайн, предпочитая надежность и практичность.

Кое-где эту обувь используют и сейчас, причем отказываться от нее не собираются даже в пользу самых качественных американских ботинок. В чем секрет сапог, которые не так давно отпраздновали вековой юбилей?

До Первой мировой войны единого мнения о том, что лучше для армии — сапоги или ботинки, не существовало. Но первый же год активных военных действий показал, что лучше сапог в полевых условиях ничего быть не может. Российская империя — одна из немногих участниц войны, сумевшая обеспечить своих воинов качественными сапогами. А вот англичанам пришлось имитировать голенища сапог при помощи тряпичных обмоток — кожи для сапог в достаточном количестве у Великобритании не нашлось. Но вернемся к кирзовым сапогам. Часто происхождение их названия объясняют неправильно, связывая с «кировским заводом», на котором их начали производить перед Второй мировой. На самом деле слово «кирза» произошло от названия английской шерстяной ткани Kersey, которую когда-то давно использовали при производстве этой обуви.

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Что касается личности изобретателя кирзовых сапог, то тут вариантов не счесть. Но они все несостоятельны, так как настоящий изобретатель этого популярного продукта официально известен. Это изобретатель Михаил Михайлович Поморцев, генерал-майор русской армии.

В 1904 году Поморцев представил новый, водонепроницаемый материал, который получил имя «керза» (именно так он назывался первоначально). В основе него лежала каразея — грубое техническое сукно, которое пропитывалось смесью парафина, яичного желтка и канифоли.

Из инновационного материала изготовили экспериментальную партию сапог и отправили военным. Те высоко оценили свойства материала, как и гости нескольких международных промышленных выставок, где демонстрировалось изобретение русского генерала.

Но дальше «пилотной» партии дело не пошло. Производство сапог из дешевого заменителя кожи подорвало бы мощь российской кожевенной промышленности и лоббисты в военном ведомстве , финансируемые владельцами мануфактур, помешали внедрению разработки. Керзу положили на полку до лучших времен и забыли о ней. В 1916 году умер изобретатель Поморцев, а потом грянула революция и всем стало не до сапожного производства.

Вспомнили об изобретении Поморцева только в 1930‑х годах, после

того как советские химики Борис Бызов и Сергей Лебедев научились синтезировать бутадиен-натриевый каучук, способный заменять природный. Этим каучуком пропитывали брезентовую ткань, отчего она приобретала свойства кожи.

Промышленное производство кирзы, а именно так переименовали несколько видоизмененный материал, наладил химик Иван Плотников . Первое «боевой крещение» кирзовые сапоги получили во время советско-финской войны и полностью оправдали возложенные на них надежды.

Тем не менее Плотникова вызвали «на ковер» в одно из серьезных ведомств и поинтересовались, почему его кирзовые сапоги не такие теплые, как натуральные и хуже пропускают воздух. На это химик дерзко ответил: «Бык и корова пока еще не поделились с нами всеми своими секретами».

Но эти недостатки были несущественными по сравнению с пользой для Красной армии. В первые же дни войны Плотникова вызвали к начальству и потребовали усовершенствовать технологию производства кирзы, чтобы она стала дешевле и прочнее. На контроле вопрос держал сам Косыгин, поэтому подводить было нельзя.

В городе Кирове было налажено массовое производство отличных кирзовых сапог, за что весной 1942 года Плотникову вручили Сталинскую премию. В 1945 году кирзовые сапоги были самой распространенной в войсках обувью — их носили 10 млн советских солдат.

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Кирзовые сапоги были почти идеальны для армейских будней. Легкие, удобные, хорошо удерживающие влагу, простые в уходе и ремонте, они помогали бойцам совершать многокилометровые марши несмотря на капризы погоды. Ни одна военная обувь мира не могла тягаться с нашими «кирзачами».

Для примера можно сравнить наши сапоги с американскими военными ботинками. Генерал О. Бредли, в своей документальной книге «История солдата» писал о том, что только за один месяц армия потеряла 12 тыс. бойцов из-за мокрых ног. Некоторые из заболевших так и не смогли вернуться в строй, по причине открывшихся хронических болезней.

«К концу января заболевание ревматизмом ног достигло столь крупных масштабов, что американское командование стало в тупик. Мы были совершенно не подготовлены к этому бедствию отчасти в результате собственной небрежности; к тому времени, когда мы начали инструктировать солдат, какой нужен уход за ногами и что нужно делать, чтобы ботинки не промокали, ревматизм уже распространился по армии с быстротой чумы».

Совершенно ясно, что американской армии не хватало высоких кирзовых сапог и портянок, особенно в осеннее и зимнее время. О портянках стоит упомянуть отдельно — этот солдатский аксессуар неотделим от кирзовых сапог. Тот, кто пробовал носить высокие сапоги с носками, понимает о чем речь. Рано или поздно носок непременно скрутится на пятку и если это произойдет на марше, ноги будут разбиты в кровь.

Хороши портянки еще и тем, что если одна их сторона намокнет, то достаточно перемотать их другой стороной. Таким образом, нога остается сухой, а мокрая часть полотна будет постепенно высыхать. Кирзовые сапоги оснащались просторными голенищами, которые позволяли намотать по две портянки на каждую ногу, а кроме этого еще и набить в сапоги газет, чтобы было теплее.

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После окончания войны кирзовые сапоги не были забыты, а стали поистине народной обувью. Подсчитано, что на данный момент уже выпущено 150 млн пар таких сапог. Хотя производство «кирзачей» сейчас не имеет такого размаха как раньше, а «на гражданке» носить их почти перестали, в российской армии их до сих пор используют, наряду с берцами и другими видами обуви.

Дембеля традиционно стараются достать пару «кирзачей» посвободнее, чтобы дополнить ими свой торжественный наряд. Сапоги скатывают гармошкой, делая из них «шурупы» и это как и 50 лет назад считается высшим дембельским шиком.