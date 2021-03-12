Раскрыто содержание найденных в старом отеле любовных писем времен войны 

Работники старого отеля в Великобритании раскрыли содержание любовных писем времен войны, найденных ими при ремонте здания. Об этом пишет Daily Mail.

Во время реставрации гостиницы Esplanade в городе Скарборо под половицами небольшого подсобного помещения вместе со старыми пачками сигарет и обертками от шоколада были обнаружены документы 80-летней давности. Работники гостиницы передали находки археологическо-историческому обществу города.

Как утверждают историки, письма были написаны в период 1941-1944 годов. Каждое послание, адресованное мужчине, начинается со слов «мой дорогой» и повествует о жизни девушки без ее возлюбленного — в одной из записок неизвестная рассказала, что смотрит с друзьями фильм «Звездная ночь» и испытывает невероятную тоску.

«Я рад слышать, что ты отдыхаешь, дорогая, я постараюсь сделать то же самое, хотя без тебя моя жизнь сейчас совсем не такая», — написал ей мужчина в ответном письме.

В других посланиях его подруга также призналась своему другу в любви.

«День и ночь ты всегда в моих мыслях», «Куда бы ты ни пошел, мой дорогой, не забывай, что я люблю тебя больше всего на свете», — признавалась она.

Издание отметило, что во время Второй мировой войны британский город Скарборо подвергался бомбардировке немецких самолетов. В этом отеле перед отправлением на фронт размещались солдаты — вероятно, эти письма были спрятаны здесь вместе с другими вещами.

Представитель археологического сообщества Мари Вудс (Marie Woods) сообщила, что единственной подсказкой, которая сможет раскрыть личности этой пары, является обратный адрес в верхнем правом углу писем.