Фото советского мороженого разделило пользователей сети на два лагеря

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Жизнь в СССР!», на которой была изображена девочка, поедающая мороженое в Советском Союзе.

Одни пользователи уверяли, что им очень нравился вкус и качество пломбира, а другие считали, что его производили из некачественных компонентов, и ничем особенным лакомство не отличалось.

На снимке девочка в белом платке участвует в майской демонстрации с транспарантом в руке. Она также есть пломбир в вафельном стаканчике.

@ussrlife

«Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жестких в мире. Он был введен еще 12 марта 1941 года», — говорится в описании. Однако изображение разделило пользователей сети на два лагеря.

«Какая замечательная чушь», — написал пользователь Mnegapesht в комментариях. При этом niki_comru указал совершенно противоположное мнение: «Да, мороженое было вкуснейшее». Пользовательница AllunchA констатировала, что раньше лакомство было вкуснее. «В ГУМе самое вкусное было. Нынче не сравнить, не тот вкус», — написала она.

«10-й круг пошел с мороженым. Больше гордиться нечем, в то время как тогда альтернативы не было, разве что вода с сахаром», — заметил AlanKashipov.

При этом xGoM4SifTSRuZTs заверила, что рецепт советского мороженого «привезли из США и довели до совершенства на настоящем молоке или сливках». Mycat222 заключила, что в то время действительно были только натуральные ингредиенты и без добавления пальмового масла. Некоторые при этом указали, что в посте указан ГОСТ не мороженого, а творожного крема.