5 деталей одежды, которые расскажут о вас больше, чем вы думаете

Чтобы "разгадать" человека порой достаточно лишь внимательно присмотреться к его гардеробу. Одежда, которую мы носим, может рассказать о нашем характере и образе жизни куда больше, чем что бы то ни было. Подробнее о самых красноречивых деталях - в материале "Рамблера".
Любовь к дениму
Как правило, к джинсовым изделиям неровно дышат легкие на подъем люди, которые уверены в себе и предпочитают комфорт.
Много кожаных вещей
Переизбыток кожаной одежды в гардеробе может говорить о том, что его обладатель стремится доминировать над окружающими и намерен стать лидером.
Строгий стиль
Многочисленные костюмы, рубашки и преимущественно сдержанные цвета в одежде сигнализируют о том, что человек стремится к стабильности и старается подчеркнуть свой статус.
Гардероб по последней моде
"Луки", тщательно подобранные по последнему писку моды, нередко выдают человека с заниженной самооценкой, неуверенного в своих силах.
Экстравагантные вещи
Люди, предпочитающие вычурные наряды, как правило, обладают нестандартным мышлением. При этом довольно часто они сомневаются в себе и стараются за счет своего яркого образа получить признание окружающих.