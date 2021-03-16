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5 деталей одежды, которые расскажут о вас больше, чем вы думаете

Мира Маркина
20 часов назад
Чтобы "разгадать" человека порой достаточно лишь внимательно присмотреться к его гардеробу. Одежда, которую мы носим, может рассказать о нашем характере и образе жизни куда больше, чем что бы то ни было. Подробнее о самых красноречивых деталях - в материале "Рамблера".

Любовь к дениму

Как правило, к джинсовым изделиям неровно дышат легкие на подъем люди, которые уверены в себе и предпочитают комфорт.

Много кожаных вещей

Переизбыток кожаной одежды в гардеробе может говорить о том, что его обладатель стремится доминировать над окружающими и намерен стать лидером.

Строгий стиль

Многочисленные костюмы, рубашки и преимущественно сдержанные цвета в одежде сигнализируют о том, что человек стремится к стабильности и старается подчеркнуть свой статус.

Гардероб по последней моде

"Луки", тщательно подобранные по последнему писку моды, нередко выдают человека с заниженной самооценкой, неуверенного в своих силах.

Экстравагантные вещи

Люди, предпочитающие вычурные наряды, как правило, обладают нестандартным мышлением. При этом довольно часто они сомневаются в себе и стараются за счет своего яркого образа получить признание окружающих.
Вещи,
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