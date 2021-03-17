Мальчик нашел под сосной брошенное в океан 25 лет назад письмо в бутылке 

Мальчик с канадского острова Кейп-Бретон, провинция Новая Шотландия, нашел письмо в бутылке, брошенное в океан 25 лет назад. Об этом сообщает CBC.

Восьмилетний Ньима Митчелл (Nyima Mitchell) жег костер на заднем дворе, когда обнаружил бутылку под росшей неподалеку сосной. Ребенок снял крышку с помощью плоскогубцев и достал письмо, датированное 25 августа 1995 года. Автором послания была на тот момент 14-летняя девушка из Квебека, гостившая у родственников на Мадленских островах. Они расположены примерно в 90 километрах от дома мальчика.

Мать Ньимы предположила, что бутылка некоторое время плавала в ближайшем пруду, куда ее вынесло из Атлантического океана. По ее словам, несколько лет назад поднялись очень сильные волны, затопило весь пляж, и тогда, по ее версии, послание и могло вынести из океана.

Автор послания Нелли Надо (Nellie Nadeau) призналась, что ответ Ньимы на ее письмо стал шоком для нее.

«Неожиданно в почтовом ящике находишь письмо о старой бутылке, про которую ты уже давно забыла. У меня от этого еще несколько дней мурашки бегали», — отметила она.

Канадка написала ответ мальчику, но письмо по какой-то причине вернули назад. Тогда она нашла его семью в социальных сетях, связалась с ней и отправила еще одно письмо.