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Мальчик нашел под сосной брошенное в океан 25 лет назад письмо в бутылке 

Lenta.ru 7 часов назад
Мальчик нашел под сосной брошенное в океан 25 лет назад письмо в бутылке
Фото: CBS
Мальчик с канадского острова Кейп-Бретон, провинция Новая Шотландия, нашел письмо в бутылке, брошенное в океан 25 лет назад. Об этом сообщает CBC.
Восьмилетний Ньима Митчелл (Nyima Mitchell) жег костер на заднем дворе, когда обнаружил бутылку под росшей неподалеку сосной. Ребенок снял крышку с помощью плоскогубцев и достал письмо, датированное 25 августа 1995 года. Автором послания была на тот момент 14-летняя девушка из Квебека, гостившая у родственников на Мадленских островах. Они расположены примерно в 90 километрах от дома мальчика.
Мать Ньимы предположила, что бутылка некоторое время плавала в ближайшем пруду, куда ее вынесло из Атлантического океана. По ее словам, несколько лет назад поднялись очень сильные волны, затопило весь пляж, и тогда, по ее версии, послание и могло вынести из океана.
Автор послания Нелли Надо (Nellie Nadeau) призналась, что ответ Ньимы на ее письмо стал шоком для нее.

«Неожиданно в почтовом ящике находишь письмо о старой бутылке, про которую ты уже давно забыла. У меня от этого еще несколько дней мурашки бегали», — отметила она.

Канадка написала ответ мальчику, но письмо по какой-то причине вернули назад. Тогда она нашла его семью в социальных сетях, связалась с ней и отправила еще одно письмо.
Ранее сообщалось, что жительница шотландского острова Сандей нашла на пляже послание в бутылке, которое было отправлено 26 лет назад. Она связалась с отправителем, и тот был очень удивлен, что спустя столько лет его письмо кто-то нашел.
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