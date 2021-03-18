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Эксперт рассказал о слежке дверных замков и холодильников за россиянами 

Lenta.ru 7 часов назад
Эксперт рассказал о слежке дверных замков и холодильников за россиянами
Фото: РИА Новости
Бытовая техника, способная подключаться к интернету, может стать инструментом для слежки за ее обладателями. Речь идет о лампочках, холодильниках и даже дверных замках, которые управляются с помощью специальных систем. Об опасностях подобных технологий в беседе с агентством «Прайм» рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.
По словам эксперта, сервер, где обрабатываются биометрические данные пользователя и информация о нем, может быть взломан злоумышленниками, и тогда преступники получат доступ к большому объему данных о человеке. Однако опаснее может быть то, что злоумышленники способны взломать систему управления домом и замками. Они могут даже запереть человека в помещении.
Мясоедов добавил, что умная техника может передать данные о разговорах, а также сообщить злоумышленникам, в какое время хозяев квартиры нет дома. В настоящее время надежных антивирусов для бытовых приборов нет, поэтому специалист посоветовал не полагаться на гаджеты полностью.
Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина предупредила россиян о возможном управлении смартфонами без их ведома при несоблюдении правил цифровой гигиены. Такое может произойти с помощью вредоносных программ.
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