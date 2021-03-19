Письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей

Личные письма матери британских принцев Уильяма и Гарри принцессы Дианы продали на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990-го по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Отмечается, что корреспонденция Дианы была обнаружена в тайнике, в комоде фермерского дома.

Точная стоимость лота не сообщается, однако известно, что письма оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (больше трех миллионов рублей). Имена покупателей также не раскрываются.

Как сообщает Daily Mail, записки адресованы другу семьи, высшему шерифу Вестминстера лорду Роджеру Брамблу (Roger Bramble). Так, в одном из них, датированном 1993 годом, принцесса жаловалась приятелю на «ужасную неделю», которую она пережила после публикации журналистом Эндрю Мортоном биографии, раскрывающей подробности ее попытки самоубийства.

В то же время в другом письме, где Диана отменяет ранее назначенную встречу с Брамблом, она нарисовала маленькое грустное лицо — исследователи интерпретируют его как первое использование смайла членом королевской семьи.

Кроме того, по информации издания, на протяжении всей «теплой и заботливой» переписки Брамбл оказывал принцессе Уэльской моральную поддержку из-за кризиса, вызванного расставанием с принцем Чарльзом