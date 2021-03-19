Ещё
Далее:
Читайте также:

Личные письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей
Фото: Globallookpress.com
Личные письма матери британских принцев Уильяма и Гарри принцессы Дианы продали на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.
Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990-го по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Отмечается, что корреспонденция Дианы была обнаружена в тайнике, в комоде фермерского дома.
Точная стоимость лота не сообщается, однако известно, что письма оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (больше трех миллионов рублей). Имена покупателей также не раскрываются.
Как сообщает Daily Mail, записки адресованы другу семьи, высшему шерифу Вестминстера лорду Роджеру Брамблу (Roger Bramble). Так, в одном из них, датированном 1993 годом, принцесса жаловалась приятелю на «ужасную неделю», которую она пережила после публикации журналистом Эндрю Мортоном биографии, раскрывающей подробности ее попытки самоубийства.
В то же время в другом письме, где Диана отменяет ранее назначенную встречу с Брамблом, она нарисовала маленькое грустное лицо — исследователи интерпретируют его как первое использование смайла членом королевской семьи.
Кроме того, по информации издания, на протяжении всей «теплой и заботливой» переписки Брамбл оказывал принцессе Уэльской моральную поддержку из-за кризиса, вызванного расставанием с принцем Чарльзом.
В ноябре 2020 года сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети фотографию принцессы Дианы на роскошной яхте. На кадре, датированном сентябрем 1990 года, принцесса Уэльская запечатлена на борту принадлежащей модному дому лодке T. M.Blue One. Она стоит на палубе с напитком в руке в компании Джамметти и болгарского князя, финансиста Кирилла Преславского.
Видео дня. Самые опасные супервулканы на планете
Последние новости
ЦБ повысил ключевую ставку ЦБ повысил ключевую ставку Путин уволил начальника полиции Чечни Путин уволил начальника полиции Чечни В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
Комментарии
Вещи , Чарльз Виндзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Казахстане сняли на видео пыльную бурю
01:30
В Казахстане сняли на видео пыльную бурю
Места
Косатки растерзали самое большое животное на планете
03:27
Косатки растерзали самое большое животное на планете
Истории
Самые страшные природные явления в мире
07:53
Самые страшные природные явления в мире
Истории
Самые опасные супервулканы на планете
07:17
Самые опасные супервулканы на планете
Места
Женщина перенесла пчел без защитного костюма и прославилась
01:00
Женщина перенесла пчел без защитного костюма и прославилась
Люди
В российском городе медведь устроил погоню за прохожим
00:20
В российском городе медведь устроил погоню за прохожим
Безумный мир
Как живет народ нилоты на самом большом болоте Африки
05:47
Как живет народ нилоты на самом большом болоте Африки
Истории
«Обычный пастух»: как жил экс-президент Ирана
04:42
«Обычный пастух»: как жил экс-президент Ирана
Люди
Белый медведь залез на крышу дома на острове Голомянный
00:30
Белый медведь залез на крышу дома на острове Голомянный
Места
Акула-людоед вцепилась в тушу кита
00:35
Акула-людоед вцепилась в тушу кита
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение