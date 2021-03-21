Как появилась первая гипсовая повязка

Спор о том, кто же был изобретателем иммобилизации конечностей при переломах при помощи гипсовой повязки, не утихает до сих пор. История, предшествующая открытию, не менее любопытна. Доктора и их пациенты пробовали и тесто, и свинец, и бинты мумий, но все им было не по вкусу. "Рамблер" расскажет о том, как же на самом деле появилась первая гипсовая повязка.

В 1811 году в Минске жил добрый доктор Карл Гибенталь. Выходные он проводил дома за ваянием скульптур из алебастра. Однажды его отдых был прерван — рабочие привели своего товарища, серьезно повредившего руку. Несчастный получил перелом лучевой кости со смещением. Врач немедленно взялся за работу, порядком не отмыв своих рук от гипса. Вид мгновенно застывающего материала вдохновил Гибенталя на изобретение.

Составив обломки кости правильно, он обернул руку пострадавшего бумагой, поверх которой нанес гипс. Наблюдения за пациентом показали, что лечение проходит успешно. Спустя месяц конструкция была снята с руки рабочего, которая уже была абсолютно здорова, а доктор Карл написал о своем опыте в Санкт-Петербург.

В феврале 1812 года Императорская медико-хирургическая академия ознакомилась с рукописью провинциального врача. Специалисты ответили своему коллеге, что подобный способ лечения переломов будет эффективен только, если речь идет о простых случаях.

Гибенталь не сдавался — он разослал свой труд передовым медикам зарубежья. Статью про гипсовые повязки охотно печатали в профильных изданиях как диковинку, но на практике медики оставались верны дедовским способам лечения.