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Семья нашла в гостиной стоящую миллионы евро картину знаменитого художника

Lenta.ru
6 часов назад
Семейство из французского департамента Марна обнаружило забытый шедевр знаменитого художника XVIII века Жана-Оноре Фрагонара. Его стоимость оценивается в миллионы евро, сообщает Europe 1.
Небольшая овальная картина под названием «Читающий философ» оказалась в квартире, которую семья получила в наследство. По всей видимости, она висела на стене гостиной не менее ста лет.
Эксперты сразу же узнали характерный почерк живописца, а последние сомнения по поводу авторства сняла подпись «Фрагонар» на обороте полотна. Судя по всему, картина была написана в 1770-х годах.
В конце июня «Читающий философ» будет выставлен на аукцион. Ожидается, что в ходе торгов стоимость картины достигнет 1,5-2 миллионов евро (135-180 миллионов рублей).
Французский живописец и гравер Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) — один из самых известных представителей стиля рококо. Произведения Фрагонара хорошо продавались до французской революции, после которой живописец разорился и уехал из Парижа. Позднее художник вернулся в столицу, где скончался в 1806 году в безвестности и нищете.
В 2013 году «Портрет Франсуа-Анри Д’Аркура» кисти Фрагонара был продан на аукционе за 27,9 миллиона долларов. Все вырученные средства с продаж были направлены в немецкое отделение детского фонда ЮНИСЕФ.
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