Школьница из американского города Покосон, штат Вирджиния, потеряла кошелек и получила его обратно спустя 70 лет. Об этом сообщает информагентство UPI.

В 1951 году школьница Эстер Френч (Ester French) положила кошелек на выступ в спортзале. Когда она подошла, чтобы забрать вещь, оказалось, что кошелек провалился в отверстие позади выступа. Девочка не смогла извлечь его.

В 1957 году она переехала в штат Коннектикут.

В 2021 году в школе началась реконструкция. Спортзал снесли. Среди обломков строители нашли кошелек Френч. В нем были 85 центов, марки с Санта Клаусом 1951 года, календарь и пара фотографий.

Руководство школы через живущего в этом регионе родственника связалось с Френч, которой сейчас 85 лет. Сотрудники школы намерены переслать принадлежащую ей вещь. Женщина рассказала, что помнит, как потеряла кошелек.

Она отметила, что будет рада поделиться с семьей воспоминаниями о своей молодости. «Это абсолютно шокирующая находка. Мы с семьей много смеялись по поводу такого сюрприза», — подчеркнула Френч.