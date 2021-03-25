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Школьница потеряла кошелек и обрела его 70 лет спустя

Lenta.ru
5 часов назад
Школьница из американского города Покосон, штат Вирджиния, потеряла кошелек и получила его обратно спустя 70 лет. Об этом сообщает информагентство UPI.
В 1951 году школьница Эстер Френч (Ester French) положила кошелек на выступ в спортзале. Когда она подошла, чтобы забрать вещь, оказалось, что кошелек провалился в отверстие позади выступа. Девочка не смогла извлечь его.
В 1957 году она переехала в штат Коннектикут.
В 2021 году в школе началась реконструкция. Спортзал снесли. Среди обломков строители нашли кошелек Френч. В нем были 85 центов, марки с Санта Клаусом 1951 года, календарь и пара фотографий.
Руководство школы через живущего в этом регионе родственника связалось с Френч, которой сейчас 85 лет. Сотрудники школы намерены переслать принадлежащую ей вещь. Женщина рассказала, что помнит, как потеряла кошелек.
Она отметила, что будет рада поделиться с семьей воспоминаниями о своей молодости. «Это абсолютно шокирующая находка. Мы с семьей много смеялись по поводу такого сюрприза», — подчеркнула Френч.
Ранее сообщалось, что житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, получил назад кошелек, который потерял 53 года назад во время работы на отдаленной метеостанции в Антарктике. В кошельке мужчина обнаружил свое флотское удостоверение, водительские права, налоговую декларацию, рецепт домашнего коктейля с ликером Калуа, купон на пиво, квитанции за денежные переводы жене и карточку с информацией о действиях в случае различных катастроф.
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