Вещи-актеры: как на сцену попадают портфели, графины и детские коляски

Самое интересное в театре происходит не только на сцене во время спектакля. Множество тайн хранит целая вселенная — закулисье. Невозможно представить «Гамлета» без «бедного Йорика» или «Вишневый сад» без «многоуважаемого шкафа». Элиза Дулиттл не была бы собой без корзин с цветами, а оказаться в одном времени с героями «Мертвых душ» было бы сложнее без старинных графинов и подсвечников. Работа реквизитора зрителям не видна, но именно грамотно подобранные и расставленные по местам предметы создают на сцене нужную атмосферу, а игре актеров придают большую выразительность.

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В театре нет лишних вещей

В реквизиторской, кажется, можно найти практически все — корзины, портфели, сумочки, зонтики, есть даже авоська с бутафорскими продуктами: батоном и несколькими бутылками молока. Догадаться, что они ненастоящие, трудно, даже разглядывая их вблизи.

Реквизит попадает в театр разными путями. Что-то делают бутафоры — это могут быть гипсовые скульптуры, искусственные цветы, продукты, которые трудно отличить от настоящих. Чтобы сделать предмет в духе нужной эпохи, мастера изучают архивные фотографии и документы. Историческая точность реквизита помогает зрителю поверить в то, что происходит на сцене, а актеру — лучше почувствовать своего персонажа.

Какие-то предметы приходится покупать — причем если вещи нет в обычных магазинах, ищут на блошиных рынках или заказывают в единственном экземпляре. Что-то приносят зрители или сотрудники театра. Например, благодаря актрисе Ольге Прокофьевой в реквизиторской появилась детская коляска, которая участвует в спектакле «Дети портят отношения». А некоторые вещи, можно сказать, музейные экспонаты. Одной из тростей, к примеру, уже больше сотни лет. Сейчас она дополняет образ Альфреда Дулиттла, отца главной героини спектакля «Пигмалион». Его играет заслуженный актер Юрий Соколов

Есть и так называемый исходящий реквизит — его нужно обновлять к каждому спектаклю. Например, еда и напитки, которые актеры будут есть и пить на сцене. В постановке «Русский роман» герой разбивает гипсовый бюст — к каждому спектаклю бутафоры отливают новый. Для этой же постановки закупают охапку живых роз, чтобы во время представления разбросать лепестки. Нередко бьется посуда — иногда по ходу действия, иногда случайно.

Говорят, что в театре нет лишних людей, а Юлия Бубнова добавляет: лишних вещей для театра тоже не существует. Поэтому реквизит не только тщательно подбирают, но и бережно хранят.

В Театре имени Маяковского шесть реквизиторов, работы хватает на всех. В их задачи входит хранение предметов и уход за ними — это и стирка, и глажка, и мытье посуды, ведь каждая вещь должна идеально выглядеть на сцене. Все предметы аккуратно разложены по полкам — на каждой полке реквизит для того или иного спектакля. Юлия Бубнова и ее коллеги накрыли их тканью, чтобы защитить от пыли.

Незаметные и необходимые

Хотя у Юлии хватает забот в реквизиторской, без нее не обходятся и на сцене: она с коллегами участвует во всех репетициях и спектаклях. Ее задача — не только подобрать нужный реквизит, но и расставить его на сцене. Иногда предметы, которые актеры используют на репетициях, согласуют режиссер и художник-постановщик, тогда они же используются в спектакле. Иногда что-то приходится менять, искать в реквизиторской или заказывать бутафорам. Если нужного предмета не находится, реквизитор должен быстро сообразить, чем его заменить или из чего сделать что-то похожее.

В ходе пьесы реквизитор следит, чтобы каждый предмет лежал на своем месте — так актеру не придется ничего искать перед выходом на сцену. От хорошей работы реквизитора зависит то, насколько комфортно будет работаться актерам — даже одна потерянная ложка может заставить нервничать всю труппу. А на случай пропажи или поломки важной вещи во время представления у реквизитора всегда должен быть запасной предмет.

Во время спектакля, признается Юлия, приходится быть все время начеку, успевать следить за всем. От казусов и недоразумений никто не застрахован, случались они в работе всех реквизиторов. Но Юлия старается подобных ситуаций не допускать, а разрешать их на ходу помогают накопленный опыт и трудолюбие.

Хотя большая часть работы сотрудников реквизиторского цеха проходит за кулисами, иногда они появляются и на сцене. Между актами, когда приглушен свет, они расставляют все необходимое. Главная задача реквизиторов при этом — быть практически незаметными. У них есть свой дресс-код: вся одежда должна быть черной. В некоторых спектаклях реквизиторы выходят на сцену в костюмах, подходящих эпохе и обстановке спектакля, что позволяет им выглядеть более органично, и их работа не бросается в глаза.

Качественная работа реквизитора, считает Юлия Бубнова, абсолютно незаметна. А бросается в глаза как раз тогда, когда что-то сделано не очень удачно. Но Юлию Бубнову это нисколько не обижает. Ей по душе именно этот закулисный невидимый, но очень важный труд.

«Если бы я хотела обращать на себя внимание, то, наверное, пошла бы в актрисы, — смеется она. — Но для меня важно быть частью театра, вносить свой вклад в каждую постановку. Когда зрители аплодируют и я знаю, что они получили от спектакля положительные эмоции, у меня теплеет на душе. Лучшая награда — знать, что людям понравился спектакль и я причастна к этому. Каждый из нас вкладывает часть себя в постановку, без этого ничего бы не получилось».

Когда работа в радость

По образованию Юлия Бубнова химик, в реквизиторы попала случайно, по знакомству. Мир театра заворожил ее, и она работает здесь уже 11 лет. Когда театр закрывался на карантин, она, как и ее коллеги, тосковала по любимой работе, а выйти на нее снова было настоящим праздником.

Конечно, график в театре ненормированный, но Юлия была готова к этому. «Когда работа в радость, то для нее не жалко ни времени, ни сил. Актеры бывают с характером, иногда нервничают, кому-то нужно уделять больше внимания. Но мы относимся с пониманием. А когда слышишь от актера или режиссера слова благодарности — это перевешивает любой негатив», — говорит она.

Юлия воспитывает 13-летнего сына Вову, который тоже увлечен театральным искусством. Сказку «Мама-кот» подросток смотрел раз шесть, не меньше, а сейчас дорос и до более взрослых спектаклей. К маме на работу Владимир ходит как на праздник — иногда помогает в реквизиторской, с восхищением рассматривая предметы, которые до этого видел на сцене.

«Дети искренне радуются, когда могут увидеть и потрогать реквизит, — говорит Юлия Бубнова. — Для них это настоящее чудо. Нравится им и на сцену выйти, на несколько минут представить себя актерами».