Какие продукты всегда лежали на прилавках советских магазинов

Чем дальше советская действительность от нас, тем больше яростных сетевых споров она вызывает. Одни категорично утверждают, что на прилавках советских продуктовых магазинов не было ничего. Другие столь же решительно доказывают, что на самом деле было все или почти все, а тотальный дефицит начался только во время перестройки. Истина как всегда где-то посередине. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов. Украинская ССР. Горловский универсам. РИА Новости/Владимир Родионов. Украинская ССР. Горловский универсам.

В действительности продукты в магазинах, разумеется, можно было купить, но не все и не всегда — как говорится, были нюансы. Другое дело, что и в эпоху развитого социализма говорить о повальной доступности деликатесов нельзя. Но некоторые продукты можно было найти как на полке провинциального магазина, так и на прилавке столичного.

Хлеб, мука, сухари

Это был принципиальный вопрос для советской власти, поэтому перебоев с хлебом не было даже в самое непростое время (за исключением военного времени, разумеется). Что касается качества, то самый вкусный был белый, а вот ржаной не везде был равно съедобным. Лучший выпекали в Ленинграде и Прибалтике. У серого хлеба часто был сильный кислый привкус.

Макароны

Толстые серые монстры — их можно было найти в любой бакалее Советского Союза. Масло, разумеется, позволяло довести их до ума, но об итальянской пасте не стоило и мечтать.

Рыба, рыбные консервы и крабы?

Советские граждане, несмотря на рыбное изобилие рек и морей, не слишком ценили рыбу, предпочитая ей более дефицитное мясо. В свободной продаже был минтай — его часто брали для кошек — а также селедка и килька (слабосоленая).

Рыбные консервы и вовсе считались едой второго сорта, хотя их качество было совсем неплохим. Поэтому пирамиды рыбных консервов украшали прилавки любого продуктового магазина. Чаще всего их покупали студенты, завсегдатаи походов (тот самый «завтрак туриста») и любители пропустить рюмочку. Исключение составляли деликатесные шпроты, которые советские граждане обычно получали в продуктовых наборах к Новому году и другим праздникам. Там же встречалась икра и майонез в маленьких баночках.

Были и региональные особенности — например, на Дальнем Востоке и в Сибири (например, в Иркутске, в начале 80-х) иногда в свободной продаже появлялись и крабы.

РИА Новости/И.Невелев. Покупатели в фирменном магазине "Океан"

Конфеты

Разумеется, не шоколадные, но карамели было предостаточно — липкие «подушечки», соевые батончики, твердая как сталь «Коровка», ириски и плиточный ирис. Печенье встречалось разное, но частенько в виде лома, пряники по твердокаменности могли поспорить с «Коровкой». Но тем не менее, детвора радовалась.

Молоко и производные продукты

Молоко можно было купить и в стеклянных бутылках, и в треугольных пакетах и на разлив. За последним приходили со своими бидонами — с тех пор они и остались у подавляющего числа советских и постсоветских семей. Лучше всего было приходить с утра — все было свежее и неразбавленное, так как продавцы просто не успевали разводить продукт. Особенно это касалось сметаны — после обеда ее разбавляли порой до жидкого состояния. А вот сгущенное молоко на рубеже 70-х и 80-х годов стало дефицитным товаром, поэтому оно часто встречалось в праздничных наборах.

Соки

Вневременные завсегдатаи советских прилавков — березовый и томатный сок в литровых и трехлитровых банках. Причем они были даже в голодные перестроечные годы, когда исчезло вообще все. Иногда компанию им составлял тыквенный сок. Редкие гости — виноградный и сливовый.

Овощи

Лук, морковь, капуста и картошка лежали в изобилии, но, к сожалению, овощи были чаще всего гнилые, мягкие, вялые и в комках земли. Овощи лучшего качества можно было найти на рынке, но и стоили они дороже. Лучшие консервированные плоды были венгерского производства, но их нужно было достать. Но и отечественные соленые огурцы, несмотря на непрезентабельную подачу, были вкусными. Консервированный горошек можно было получить в праздничных наборах.

Мясо

Фундаментальная проблема советской торговли. Мясник был одним из самых важных и дорогих знакомцев. На прилавках чаще всего встречались суповые наборы — то есть кости с остатками мяса — и синеватые куры в упаковке. От острого дефицита мяса особенно страдали Дальний Восток и Сибирь. Хорошее мясо можно было найти на рынке, но цена кусалась.

Колбаса

Да, но только вареная, «Докторская» и «Любительская». Копченая колбаса была в дефиците, но ее можно было получить в наборе — например, финскую.

Масло

В Средней Азии — хлопковое, в остальных республиках — подсолнечное, нерафинированное, с сильным запахом. Оно подходило для салатов, но не для жарки, поэтому для этих целей использовали сливочное.

Крупы