Почему исчезли металлические «Ш» и «Е», знакомые нам с детства

Каждый мальчишка в детстве находил непонятные металлические пластины в виде букв «Ш», «Е», а иногда и «П». Их происхождение всегда было окутано тайной, а вот с их использованием проблем не возникало. Дворовая ребятня придумывала десятки затей с этими железяками, которые приносили невероятную радость, хоть иногда и заканчивались травмами. Современные дети уже не находят эти странные артефакты и мы вам расскажем почему.

Важным преимуществом металлических букв было то, что они отлично летали. Запущенная ловкой рукой как бумеранг, такая «Ш» со свистом рассекала воздух и ловко срезала листья деревьев и даже тонкие ветки. Еще одним плюсом этих штуковин было то, что они легко поддавались трансформации. Гнуть их можно было голыми руками, а бурная детская фантазия помогала соединять детали в сложные конструкции.Уже в старших классах школы таинственная атмосфера металлических букв была развеяна. На уроках физики школьникам рассказывали устройство электрического трансформатора и становилось ясно, что буквы — это всего лишь часть стального сердечника устройства.

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Внутри этих деталей и скрываются стальные буквы

В детские руки попадали пластины от небольших трансформаторов от бытовых приборов — телевизоров, магнитофонов, радиоприемников. В некоторых видах техники их находилось несколько, разного размера. Большое разнообразие серийных трансформаторов, выпускаемых в СССР, обеспечивало мальчишек как миниатюрными пластинками, размером с большую почтовую марку, так и внушительными, как две ладони взрослого человека.

Пластины могли быть не только в виде букв «Ш» и «Е». Выпускались трансформаторы и с другими деталями, но они встречались гораздо реже и в руки сорванцов почти не попадали. Самые большие трансформаторы, работающие на электростанциях и промышленных предприятиях, тоже содержали пластины, но они были огромными и поэтому на улицах не валялись.

На улице части бытовых трансформаторов оказывались по самой банальной причине — они перегорали и их выбрасывали. Электрическая деталь выходила из строя со «спецэффектами», выделяя облако белого, похожего на пар дыма и удушливый запах парафина и горелой эмали.

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Так выглядит разобранный трансформатор

Нередко трансформаторы ремонтировали — этот процесс назывался перемоткой. На стальном сердечнике заменяли обмотку из тонкой медной проволоки, используя специальное оборудование или подручные инструменты, например, дрель. Специалисты, умевшие перемотать трансформатор, высоко ценились, ведь купить новый, нужной марки, в стране тотального дефицита можно было далеко не всегда.

Но иногда устройство ремонту не подлежало и оказывалось на свалке. Реже выбрасывали сам телевизор или радиолу — в таких случаях радиолюбители без смущения извлекали нужные им детали прямо на мусорнике, а трансформаторы с теми самыми пластинками оставались невостребованными. С них иногда скручивали медную проволоку, имеющую хоть какую-то ценность, а сердечник из железа бросали на месте разборки.

Сегодня такой раритет, как кинескопный телевизор, оказывается на мусорной площадке очень редко. В современных телевизорах используют компактные импульсные блоки питания с трансформаторами на ферритовых сердечниках. В них уже нет стальных пластин.