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Правда ли, что у нижнего белья есть срок годности

Мира Маркина
1 час назад
Многие люди не обновляют нижнее белье годами, считая, что, если внешне оно выглядит хорошо, то покупать новое не имеет смысла. Однако это большое заблуждение. Подробнее - в материале "Рамблера".
Все дело в том, что микробы и бактерии на трусах могут оставаться даже после самой интенсивной стирки. Особо уязвимые для вредоносных обитателей зоны нашего тела контактируют с нижнем бельем ежедневно в течение долгих часов, что может спровоцировать неприятные ощущения и даже привести к проблемам со здоровьем.
Именно поэтому эксперты советуют покупать новое нижнее белье хотя бы раз в полгода и безжалостно избавляться от старого. В некоторых случаях приобрести новые трусы следует даже раньше: например, если вы поправились или у вас появился дискомфорт в интимной зоне.
Любительницам кружевных комплектов следует помнить о том, что в повседневной жизни стоит отдавать предпочтения изделиям из натурального хлопка, которые позволят коже дышать.
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