Правда ли, что у нижнего белья есть срок годности

Многие люди не обновляют нижнее белье годами, считая, что, если внешне оно выглядит хорошо, то покупать новое не имеет смысла. Однако это большое заблуждение. Подробнее - в материале "Рамблера".

Все дело в том, что микробы и бактерии на трусах могут оставаться даже после самой интенсивной стирки. Особо уязвимые для вредоносных обитателей зоны нашего тела контактируют с нижнем бельем ежедневно в течение долгих часов, что может спровоцировать неприятные ощущения и даже привести к проблемам со здоровьем.

Именно поэтому эксперты советуют покупать новое нижнее белье хотя бы раз в полгода и безжалостно избавляться от старого. В некоторых случаях приобрести новые трусы следует даже раньше: например, если вы поправились или у вас появился дискомфорт в интимной зоне.