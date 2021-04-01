Купленную за сто рублей книгу о Гарри Поттере оценили в миллионы рублей

Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя женщина из Бирмингема, Великобритания, рассказала, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила, чтобы дети не выкидывали книги. Среди ее наследства оказалась книга «Гарри Поттер и философский камень», купленная на школьной ярмарке около 20 лет назад за один фунт стерлингов (104 рубля по текущему курсу).