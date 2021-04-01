Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Купленную за сто рублей книгу о Гарри Поттере оценили в миллионы рублей

Lenta.ruиещё 2
7 часов назад
Купленная за бесценок книга о Гарри Поттере отказалась редчайшим изданием, стоимость которого оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Mirror.
Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя женщина из Бирмингема, Великобритания, рассказала, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила, чтобы дети не выкидывали книги. Среди ее наследства оказалась книга «Гарри Поттер и философский камень», купленная на школьной ярмарке около 20 лет назад за один фунт стерлингов (104 рубля по текущему курсу).
Четыре ее дочери выяснили, что это редчайшее издание всемирно известного произведения — в этом тираже было всего около 500 копий. Подобное издание в идеальном состоянии ранее было продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей).
Британки выставят книгу на продажу на аукционе Hansons Auctioneers. Ожидается, что они выручат за нее 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2-3 миллиона рублей). Сестры называют книгу посланным небесами подарком и планируют разделить вырученные деньги между собой.
Ранее сообщалось, что приобретенная по дешевке на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут фарфоровая чаша оказалась реликвией времен династии Мин, стоимость которой оценивается в полмиллиона долларов. Покупатель заплатил за нее всего 35 долларов.
Вещи,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители