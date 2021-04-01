Купленную за сто рублей книгу о Гарри Поттере оценили в миллионы рублей

Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя женщина из Бирмингема, Великобритания, рассказала, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила, чтобы дети не выкидывали книги. Среди ее наследства оказалась книга «Гарри Поттер и философский камень», купленная на школьной ярмарке около 20 лет назад за один фунт стерлингов (104 рубля по текущему курсу).
Британки выставят книгу на продажу на аукционе Hansons Auctioneers. Ожидается, что они выручат за нее 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2-3 миллиона рублей). Сестры называют книгу посланным небесами подарком и планируют разделить вырученные деньги между собой.