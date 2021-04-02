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Три вещи, которые опасно хранить в кошельке

Мира Маркина
2 часа назад
Несмотря на то, что кошелек предназначен для хранения денег, многие люди складывают туда десятки других вещей. Вот только некоторые из них держать там крайне опасно. Это может быть чревато как потерей крупной суммы, так и нежелательной беременностью. Подробнее - в материале "Рамблера".

Записки с пин-кодами и паролями

Храня эту информацию в своем бумажнике, в будущем вы можете сделать большое одолжение воришке, который попытается украсть ваши деньги. Ведь для того, чтобы опустошить банковские карты, ему даже не придется прибегать к махинациям.

Презервативы

Некоторым мужчинам кажется, что кошелек - отличное место для хранения контрацептивов. Однако это большое заблуждение. В бумажнике презерватив регулярно подвергается механическому воздействию, из-за чего на латексе возникают микротрещины. А они, в свою очередь, могут спровоцировать заражение ЗППП или внезапную беременность.

Запасные ключи

Эту вещь не стоит держать в кошельке по той же причине, что и пин-коды от банковских карт. Украв бумажник, мошенник не только получит доступ к вашим деньгам, но также сможет проникнуть в квартиру и обчистить ее. И будьте уверены, отыскать ваш адрес, обладая таким спектром информации, ему не составит труда.
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