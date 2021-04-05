Почему нельзя выбрасывать старый смартфон

В современном мире люди меняют смартфоны чуть ли не каждый год. День за днем на рынке появляется все больше усовершенствованных моделей, которые хочется непременно попробовать. Из-за этого мы нередко приобретаем новый телефон, даже когда старый по-прежнему выполняет все необходимые функции.

Если вы также не в силах бороться с соблазном приобрести новый гаджет, не выбрасывайте старый смартфон. Подробнее о том, почему этого нельзя делать - в материале "Рамблера".

Прежде всего следует помнить о том, что человеку, выкинувшему смартфон в мусорку, грозит административная ответственность. Она зафиксирована в КоАП РФ, в ст. 8 и предусматривает для физического лица штраф до 2000 рублей.

Эксперты Роскачества напоминают о том, что гаджеты нужно утилизировать. Причин для этого несколько: пластиковый корпус будет разлагаться чуть ли не тысячу лет, а при сжигании начнет выделять токсичные вещества; поврежденное стекло от экрана может ранить людей или животных; клавиши из полимерных материалов могут выделять токсины; а аккумулятор и вовсе содержит уйму опасных элементов.