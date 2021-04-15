Награду солдата Первой мировой продадут за десятки миллионов рублей

Золотую медаль времен Первой мировой войны продадут на аукционе за 248 тысяч фунтов стерлингов (26,3 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC.

Речь идет о Кресте Виктории, высшей военной награде Великобритании, которую присваивают за героизм, проявленный в бою. Личность покупателя не раскрывается.

Известно, что упомянутая медаль принадлежит солдату Джеймсу Тауэрсу (James Towers), который участвовал в Первой мировой войне в качестве связного. Он получил награду после того, как сумел передать сообщение руководства другому отряду, несмотря на обстрел со стороны противника.

Отмечается, что военнослужащий выполнил приказ, несмотря на смерть пяти сослуживцев, которые также пытались прорваться через огонь. По информации издания, золотую медаль лично вручил Тауэрсу тогдашний король Великобритании Георг V 8 мая 1919 года.