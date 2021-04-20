Три вещи, за которые мы постоянно переплачиваем

Стоимость некоторых товаров в разы превышает их реальную цену, но, не задумываясь об этом, мы регулярно оставляем в магазинах куда больше денег, чем следовало бы. Подробнее о вещах, за которые покупатели постоянно переплачивают – в материале "Рамблера".
Бумажные книги
Если вы решили собрать домашнюю библиотеку или просто не мыслите жизни без бумажной книги на прикроватной тумбочке, в перспективе это удовольствие может обойтись в круглую сумму. Куда выгоднее – приобрести электронную книгу и загружать в нее все необходимые произведения. Это позволит не только сэкономить деньги, но и всегда держать под рукой даже самые увесистые издания.
"Полезная" еда
Протеиновые батончики и другие "полезные" продукты подчас, если обратиться к составу, ничем не отличаются от дешевых шоколадок. Как правило, вместо сахара в них патока или сироп глюкозы, но это не делает их более здоровыми, зато позволяет производителям завышать цену.
Одежда и обувь известных брендов
Товары от модных дизайнеров стоят в разы дороже одежды и обуви из массмаркета не столько из-за хорошего качества, сколько из-за известного лейбла. Приобретая сумку за 100 тысяч рублей вместо сумки за 10 тысяч, скорее всего вы переплачиваете лишь за громкое имя, указанное на ярлыке.