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Три вещи, за которые мы постоянно переплачиваем

Мира Маркина
20 апреля 2021
Стоимость некоторых товаров в разы превышает их реальную цену, но, не задумываясь об этом, мы регулярно оставляем в магазинах куда больше денег, чем следовало бы. Подробнее о вещах, за которые покупатели постоянно переплачивают – в материале "Рамблера".
Три вещи, за которые мы постоянно переплачиваем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бумажные книги

Если вы решили собрать домашнюю библиотеку или просто не мыслите жизни без бумажной книги на прикроватной тумбочке, в перспективе это удовольствие может обойтись в круглую сумму. Куда выгоднее – приобрести электронную книгу и загружать в нее все необходимые произведения. Это позволит не только сэкономить деньги, но и всегда держать под рукой даже самые увесистые издания.

"Полезная" еда

Протеиновые батончики и другие "полезные" продукты подчас, если обратиться к составу, ничем не отличаются от дешевых шоколадок. Как правило, вместо сахара в них патока или сироп глюкозы, но это не делает их более здоровыми, зато позволяет производителям завышать цену.

Одежда и обувь известных брендов

Товары от модных дизайнеров стоят в разы дороже одежды и обуви из массмаркета не столько из-за хорошего качества, сколько из-за известного лейбла. Приобретая сумку за 100 тысяч рублей вместо сумки за 10 тысяч, скорее всего вы переплачиваете лишь за громкое имя, указанное на ярлыке.
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