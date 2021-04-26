Тайна исчезновения секретных записей Сталина

В марте 1953 года не стало "вождя народов" Иосифа Сталина. Одна из главных загадок тех дней связана с так называемой черной тетрадью, в которой, как полагает ряд исследователей, содержалось чуть ли не политическое завещание советского лидера. Таинственным образом она пропадает вместе со смертью хозяина. Куда исчезла загадочная тетрадь?
Заметки о соратниках
Сталин умер 5 марта в 21:50 от кровоизлияния в мозг. За пару часов до этого соратники "вождя народов" распределили государственные и партийные посты. Привилегированное положение занял "триумвират": Георгий Маленков
возглавил Совет министров, Никита Хрущев - Компартию, а Лаврентий Берия
сосредоточил в своих руках власть над органами внутренних дел
и спецслужбами.
Серьезной головной болью тех дней для окружения Сталина, утверждают историки, было наличие у "вождя народов" так называемой черной тетради. Точного ее содержания не знает никто. Предположительно, что в ней были секретные записки о соратниках советского лидера, причем весьма нелестного характера.
По мнению историка, автора книги "Как убивали Сталина" Николая Добрюхи, вождь готовился в очередной раз перетасовать колоду карт своего окружения. Фактически намечалась новая большая чистка. Под ее каток могли попасть и члены "старой гвардии", включая Берию, Хрущева и Маленкова.
Операция "Антипреемник"
Не исключено, что планы вождя для соратников секретом не были. Вместо "стариков" Сталин якобы собирался выдвинуть в руководство страны новые кадры. В свои планы он посвящал лишь таинственную черную тетрадь.
Разговоры о преемнике начались после войны, отмечает историк Юрий Емельянов
. Окружение советского лидера на намерения вождя реагировало крайне нервно. Вокруг тех, на кого он обращает внимание, начинают возникать заговоры и интриги.
Одной из первых жертв разгоравшейся борьбы за власть стал заместитель главы Совмина Николай Вознесенский
. Затем был расстрелян первый секретарь Ленинградского обкома партии Алексей Кузнецов
.
Все они были отправлены на тот свет в рамках "Ленинградского дела" - серии судебных процессов, формальным поводом к которым стало проведение в северной столице несанкционированной "сверху" ярмарки по продаже залежавшихся товаров.
Ходили разговоры, что Сталин собирался доверить правительство бывшему руководителю всесоюзного партизанского движения Пантелеймону Пономаренко. В его пользу играло хорошее образование и прекрасные организаторские способности. В черной тетради "вождь народов" мог оставить записку о назначении талантливого управленца на пост главы правительства. "Триумвират" такое положение дел не устраивало.
Афера Берии?
Особенно неблагоприятной складывалась ситуация для Берии. По мнению генерал-полковника, доктора исторических наук Дмитрия Волкогонова
, отношение Сталина к своему "грузинскому товарищу" после войны заметно ухудшилось. Берия опасался, что в черной тетради ему уготована незавидная судьба.
Неслучайно Лаврентий Павлович оказался первым, кто вошел в спальню Сталина, когда вождь уже находился в агонии. Это произошло в ночь с 3 на 4 марта. Историк Валерий Малеванный утверждает, что Берия забрал себе много личных бумаг умирающего "хозяина", в том числе черную тетрадь.
После его ареста спустя несколько месяцев компетентные органы очень интересовались судьбой тетради. Сын Берии Серго вспоминал, что их с матерью долго допрашивали. Но о судьбе таинственных рукописей они не знали.
Под крылом госбезопасности
Писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов
полагает, что тетрадь попала в руки первого главы КГБ Ивана Серова
, который арестовывал Берию. Записи он предусмотрительно оставил себе.
Исследователь полагает, что в тетради были компрометирующие Хрущева записи, поэтому Никита Сергеевич был вынужден считаться с главой спецслужб. Удобный повод для расправы с ним предоставился в 1963 году в связи с предательством полковника ГРУ Олега Пеньковского
.
Серов был с позором изгнан из спецслужб и был вынужден "откупиться" от дальнейших неприятностей черной тетрадью. С этого момента она оказалась у Хрущева.
Оставить нельзя, уничтожить
Никита Сергеевич поспешил уничтожить попавший к нему "опасный актив", считает историк Геннадий Соколов. По его мнению, если бы черная тетрадь уцелела, то давно была бы издана. Для современных политиков написанное в ней вряд ли представляет опасность.
Есть и те, кто в существование таинственных записей не верит. Журналист, бывший офицер Московского уголовного розыска Андрей Бинев
полагает, что существуют скорее дневниковые записи в нескольких источниках, и все они засекречены.