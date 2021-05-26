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Как не потерять деньги и время при продаже авто

Екатерина Ёлкина
13 часов назад
Рано или поздно этот момент настанет — вы решите продать автомобиль. Но там, где есть деньги, есть и мошенники, которым нет никакой разницы, кого обманывать, — продавца или покупателя.
Об одном из самых популярных способов мошенничества рассказывает эксперт по подбору автомобилей Антон Мурашов в новом проекте "Рамблера" — "Мне только спросить".
Вещи,Видео,Антон Мурашов,
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