Каблуки, чулки и другие вещи, придуманные изначально для мужчин

Сегодня эти предметы гардероба неизменно ассоциируются с женственностью. Однако несколько столетий назад все было совершенно иначе. Подробнее о вещах, которые были придуманы для мужчин и только спустя много лет стали исключительно женскими – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Чего хотят женщины" Кадр из фильма "Чего хотят женщины"

Высокие каблуки

Впервые обувь на каблуках появилась в гардеробе персидских наездников в X веке. Сапоги с каблуками помогали им зафиксировать ногу в стремени и освободить руки для стрельбы из лука. В XVII к каблукам присмотрелись французские модники: при дворе короля Луи XIV мужчины носили такую обувь, чтобы казаться выше.

Чулки

Европейцы позаимствовали чулки у арабов в XIV и носили их вместо портянок. Впрочем, тогда они больше напоминали гольфы.

Hyacinthe Rigaud, Portrait of Louis XIV

Чем короче становились мужские штаны, тем длиннее чулки, которые стали изготавливать даже из бархата и шелка. Разноцветные узорные чулки с драгоценными камнями указывали на принадлежность к богатому сословию, в то время как обыкновенные черные чулки выдавали простолюдинов.

Изящные сумочки

В современном мире нечасто можно встретить мужчину с миниатюрным аксессуаром на тонкой цепочке, но раньше они были сплошь и рядом.