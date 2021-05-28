Личный самолет Николае Чаушеску ушел с молотка

Лайнер выставила на аукцион государственная авиационная служба Romavia. Она обанкротилась в 2014 году и сейчас распродает все свои активы. Покупатели также могут приобрести самолет следующего после Чаушеску президента Иона Илиеску. Стартовая цена — 25 тысяч евро (2,2 миллиона рублей).