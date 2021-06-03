Абсолютно новый Lexus NX: как только захотите увидеть все первыми

Мировая премьера абсолютно нового Lexus NX состоится 12 июня 2021 года в 6:00 по московскому времени на официальном сайте Lexus

Фото: Lexus Lexus

В течение дня по итогам онлайн-презентации Настя Ивлеева, Wylsacom и Павел Блюдёнов познакомят российских зрителей со вторым поколением кроссовера.

Позднее, после мировой премьеры, Глава Lexus в России Виктор Каюрин расскажет об особенностях модели и причинах, почему именно этот автомобиль бренда покорит сердца российских автолюбителей.

Дата и время публикации с участием Виктора Каюрина будет оглашена дополнительно на официальном сайте и в социальных сетях Lexus.

Lexus

Lexus известен своим новаторским подходом и заслуженным статусом пионера вдохновляющих технологий и смелых дизайнерских решений. Бренд воплотил свой опыт в новом поколении кроссовера Lexus NX именно так, чтобы каждая минута за рулем этого автомобиля была проведена с удовольствием.

Мировая премьера абсолютно нового Lexus NX состоится 12 июня 2021 года в 6:00 по московскому времени.

В течение дня после мировой премьеры за знакомство российских зрителей с кроссовером нового поколения отвечают известные ведущие: телеведущая и блогер Настя Ивлеева, Hi-tech блогер Wylsacom и автоэксперт Павел Блюдёнов.

Более того, после мировой премьеры Глава Lexus в России Виктор Каюрин поделится экспертным взглядом на преимущества и особенности модели, которые должны поистине оценить автолюбители. Дата и время публикации материалов о новом Lexus NX с участием Виктора Каюрина будут оглашены дополнительно.