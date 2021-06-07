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Как вычислить автомобиль со скрученным пробегом

Екатерина Ёлкина
4 часа назад
Хороший продавец может продать даже снег зимой, что говорить о подержанных автомобилях, спрос на которые всегда был и будет. К сожалению, не всегда хороший значит честный, и находятся "волшебники", способные на многое ради собственной выгоды.
Так, внешне не вызывающая никаких подозрений машина может оказаться настоящим котом в мешке. Но "магия" всегда оставляет следы! Как их обнаружить и разоблачить не чистого на руку продавца, рассказывает автоэксперт Антон Мурашов в проекте "Рамблера" — "Мне только спросить"
Вещи,Видео,Антон Мурашов,
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