Почему воздушные шары приносят один вред человеку и планете

В последние годы экологи и активисты забили тревогу. Оказывается безобидные воздушные шарики представляют большую угрозу для экологии. Детей они радуют всего несколько минут, а разлагаются потом разлагаются до пяти лет (а некоторые не разлагаются вовсе). "Рамблер" решил разобраться в вопросе подробнее.

Воздушные шары созданы для того, чтобы ими восхищаться, а потом отпускать в небо. Они могут преодолевать десятки километров по воздуху, а потом приземляются в районе леса, реки или океана. И это опасно, потому что животные путаются в остатках материала, а иногда он застревает в их теле и приносит большие страдания.

В другом случае, животные могут принять яркие куски латекса за еду и отравиться. Также пластиковые частицы были обнаружены в разных видах рыб, независимо от стратегии их питания. Только кажется, что это касается морей и океанов.

Недавно ученые из Томского государственного университета обнаружили в пресноводной рыбе сотни фрагментов микропластика. Для исследования они вылавливали ельцов в реке Томь в пределах города Томска и изучали их пищевой тракт.

Воздушные шары стали причиной 619 задержек на железных дорогах Великобритании в 2018 году. Массовый запуск шаров приводит к закрытию аэропортов. Застревая в высоковольтных проводах, воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров.