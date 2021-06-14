Почему финский нож полюбили советские бандиты

Госдуме предложили штрафовать граждан за незаконное ношение холодного оружия. И хотя в России, в отличие от республик Кавказа, никогда не было культуры ношения ножей и кинжалов, некоторые образцы холодного оружия по сей день любимы россиянами. Первым номером в этом списке, конечно же, стоит финка — легендарный нож, воспетый в литературных произведениях и уголовном фольклоре. Минимальные изменения конструкции позволяют превратить его из оружия в хозяйственный нож практически без потерь боевых качеств. Неудивительно, что достоинства финского ножа оценили не только преступные элементы, но и правоохранительные органы , а точнее — сотрудники НКВД, которым финки выдавались в качестве вещевого довольствия наряду с прочей амуницией. Историю знаменитого ножа, снискавшего равную популярность как у бандитов, так и у стражей закона, вспомнила «Лента.ру»

Фото: фильм «Место встречи изменить нельзя» фильм «Место встречи изменить нельзя»

И если встретишь в жизни ложь —

достань каленый финский нож

ВИА «Кабацкий дым», композиция «Финский нож»

Финка — традиционный финский нож с прямым лезвием и деревянной или костяной рукоятью без гарды (упора-ограничителя между клинком и рукоятью). Но если в поисковике сегодня набрать «финка», то контекстная реклама еще долго будет предлагать «легендарную финку НКВД», которая лишь отдаленно напоминает финскую классику. Тем не менее у всех современных финок, в том числе русских, прослеживается родство с далеким скандинавским предком. И это неспроста: финны в свое время придумали на удивление удобный, практичный и многофункциональный нож.

Сегодня в России можно найти и финки, относящиеся к холодному оружию, и их аналоги со статусом хозяйственно-бытового предмета. Если толщина обуха (верхней, не заточенной части клинка от острия до рукояти) финки больше 2,4 миллиметра, а производитель, вопреки традициям, установил гарду, такой нож могут отнести к холодному оружию.

В этом случае для покупки нужен охотничий билет, в который финку вписывают наряду с огнестрельным оружием

Именно за незаконное ношение таких финок депутаты Госдумы предлагают выписывать административные штрафы. Если же у финки нет гарды, то никакие санкции владельцу не грозят, даже если клинок будет толще положенных 2,4 миллиметра.

Традиционные финки в России еще в 1996 году были выведены из разряда холодного оружия, сегодня они доступны абсолютно всем — продавец не спросит у покупателя даже паспорт. Но так было не всегда: в СССР у финок была дурная репутация, и их оборот был запрещен. Но обо всем по порядку.

И тебе в вечернем синем мраке

Часто видится одно и то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож

Эра поножовщиков

Сегодня финку порой называют русским финским ножом. Но каким он был до приставки «русский»? Великое Финляндское княжество было частью Российской империи в 1809-1917 годах. И Россия, и Швеция постепенно пытались разоружить коренное население Финляндии — без оружия сложно бороться за независимость.

Тактика, выверенная если не тысячелетиями, то веками. Но у финнов как народа в то же время имеется богатый опыт поножовщины. Слишком длительное время в стране орудовали пууккоюнкари.

работа Сантери Алкио Puukkojunkkarit

Пууккоюнкари — финские бандиты-поножовщики.

Как пишет в своей книге «Всемирная история поножовщины» Денис Черевичник, двести лет назад в одном из округов страны — Южной Остроботнии — количество убийств неожиданно стало расти с головокружительной скоростью. Эта эпоха и прославилась в истории Финляндии как Puukkojunkkarikausi (произносится как пууккоюнкари) — эра поножовщиков.

Эра поножовщиков продлилась более ста лет, с конца XVIII до конца XIX столетий. За это время более двух тысяч жителей Остроботнии пало от ножей земляков. Это немало, учитывая, что в тот исторический период население региона составляло всего восемьдесят тысяч человек

Денис Черевичник, «Всемирная история поножовщины»

Некоторые исследователи сравнивают этот период с американской эпохой Дикого Запада. Визитной карточкой хулигана, поножовщика, а может, по совместительству и борца за свободу, в том числе был и нож-финка. Конечно, финками их вряд ли называет кто-то кроме наших соотечественников, сами финны — точно нет. Их ножи называются «пуукко», так как «пуу» на финском — «лес», «дерево».

Рукоять, заполняющая ладонь

Пууккоюнкари впервые упоминаются еще в 1780 году: этим словом описывались бандиты одного из регионов Финляндии, которые грабили тех, кто оказался не в том месте и не в то время. В ход часто шли ножи — грабители резали наотмашь, не раздумывая.

Запретить полностью предмет, необходимый для выживания в буквальном смысле ежедневно, просто невозможно. В начале ХХ века Великое Финляндское княжество жило за счет охоты, рыбалки и леса. Все эти промыслы немыслимы без ножа, ведь это и разделка дичи, и потрошение рыбы, и работа с деревом.

Финские ножи имели отличительные черты: клинок сильно уже рукояти, в длину — иногда всего семь сантиметров. А для хозяйственно-бытовых нужд в целом больше и не нужно. Рукоять — выпуклая «бочка». В разных оружейных ресурсах любят упоминать, что это «рукоять, хорошо заполняющая ладонь».

Она часто заканчивалась утолщением, который на оружейных ресурсах любят сравнивать со шляпкой гриба. Форма рукояти обусловлена так называемым «финским хватом». Казалось бы, если рассматривать нож именно как оружие, то «рабочими» представляются прежде всего указательный, средний и большой пальцы руки — самые сильные у ладони.

Но для колющего удара финны конец рукояти — «гриб» — упирают в ладонь, зажимают его мизинцем и безымянным, а указательный, средний и большой пальцы служат направляющей. При уколе торец рукояти как бы опирается на все предплечье. Конечно, в лесу и на рыбалке такой прием обычно не нужен.

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Классическая финка.

Там уже играет свою роль рукоять, «хорошо заполняющая ладонь». И потому изначальная финка не имела гарды-перекрестия — она просто не нужна при таком хвате представителям криминала, а обычному «лесному народу» на охоте или рыбалке просто мешала бы. Многие исследователи исторического оружия считают, что она мешала бы и при быстром извлечении, например, из рукава одежды, из-за пояса или голенища сапога.

Шифр в ноже

Но если простой рабочий нож был у каждого первого финна, то как отличить своих, как опознать борца за независимость или просто хулигана-поножовщика, сторонника криминальных настроений? Одно из мнений — простые рабочие ножи были с обычной деревянной рукоятью. А те, для кого нож был не только рабочим инструментом, выбирали с красивой рукоятью.

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Финка с наборной рукоятью.

Наборная рукоять — это когда она сделана не из одного куска дерева, куда посажен хвостовик клинка (обычно хвостовик по длине равен рукояти, это банальный вопрос запаса прочности: хорошим ножом не нужно рубить дрова, но он должен быть крепким).

Для особых версий ножа, когда нужно выделиться, на хвостовик насаживали несколько разных по цвету деревянных, костяных или даже кожаных шайб

С кожей приходилось заморачиваться, ведь даже если брать особо толстую кожу, скажем, в четыре миллиметра, то для рукояти в 12 сантиметров нужно 30 слоев, а на деле — даже больше, так как материал сжимается при монтаже.

Рукоять из деревянных шайб в этом плане вроде бы проще, но так только кажется: суперклея не было, металлоремонтов и хозяйственных магазинов в подвалах каждого крупного дома — тоже. Подгонка деталей делалась вручную, трещины и щели в такой рукояти портили вид — рукоять смотрелась бы куда хуже, чем самая обычная «рабочая» из цельного куска дерева.

Из этого вытекает еще один штамп: «борцы за свободу и независимость» зачастую были не из бедных, чаще всего это были дети зажиточных фермеров или сами фермеры.

Даже в Великом княжестве Финляндском коренное население относилось по-разному к этим людям: одни считали их борцами за свободу, другие — бандитами с большой дороги, разбойниками. Как бы там ни было, исторический факт: деревни в области Похьянмаа были под контролем хулиганов, при себе у которых обязательно был нож, и они его пускали в дело очень смело.

Оружие маргиналов

Если говорить о российской части истории финки, то многие преступники, грабители и хулиганы на северо-западе России еще до революции начали использовать классические финские ножи. Часто в неизмененном виде — простая рукоять, клинок значительно уже и тоже простой, с небольшим скосом у острия.

Некоторые историки связывают это с тем, что с 80-х годов XIX века царское правительство приступило к русификации части финских территорий в попытке в том числе ослабить национальное движение Финляндии. За небольшой период времени «культурный обмен» привел к тому, что финка стала популярнейшим оружием маргиналов Петербурга.

Затем эта мода дошла до Москвы и других регионов. А после революции уровень криминала резко подскочил — и с этим надо было что-то делать. В 1917 году к власти пришел Совет народных комиссаров (СНК), который через год уже издал декрет «О сдаче оружия».

Обязать все население и все учреждения гражданского ведомства сдать находящиеся у них исправные и неисправные винтовки, пулеметы и револьверы всех систем, патроны к ним и шашки всякого образца. Все выданные до сих пор разрешения на хранение оружия считаются недействительными

из декрета Совета народных комиссаров 993 от 10 декабря 1918 года

Историки и исследователи часто сходятся во мнении, что финка, которая к этому времени уже была популярна, после декрета СНК сделалась атрибутом неповиновения. Хулиганы, шпана, маргиналы и прочие преступники стали разгуливать именно с «хозяйственно-бытовыми» финскими ножами, которые в категорию оружия не попадали по определению.

Так получилось, что предмет, который в подавляющем большинстве случаев использовался как оружие, оружием признать было сложно. Причем жизнь поменялась не только в больших городах, все чаще появлялись известия о поножовщине и в сельской местности.

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Кустарная финка, изготовленная в местах лишения свободы.

Постепенно обычай кулачных боев по форме все больше начинал походить на хулиганство и сопровождался поножовщиной. Росло количество отчетов о том, что агрессивная молодежь, сбившись в группы примерно по десять человек, держала в страхе небольшое селение, ощущая свою безнаказанность и нарастающее бесстрашие перед законом. Эти события очень сильно напоминали «эру поножовщиков» в Финляндии.

Нинка, как картинка,

С фраером гребет.

Дай мне, Керя, финку,

Я пойду вперед!

Запретный нож

В 1923 году правительство запретило приобретение охотничьего огнестрельного и холодного оружия в попытке борьбы с криминалом. С того момента приобретать оружие можно было только с разрешения милиции. Но как запретить финку, если ее можно сделать самому или найти мастера?

Закон, как это часто бывает, снова урезал права законопослушных граждан и никак не повлиял на тех, кто был с ним не в ладу. Начали появляться кустари, которые делали финки на заказ. Часто такие ножи сильно отличались от настоящего финского ножа.

Но это значения не имело, в криминальной среде слово «финка» стало использоваться как синоним слова «нож»

Уважающий себя бандит даже если не мог раздобыть револьвер, иметь финку был просто обязан. Иначе какой он бандит? В мастерах в то время недостатка не было. На зонах, например, изготовление финок для последующей передачи на волю позволяло заключенным улучшить качество жизни.

В апреле 1935 года Совет народных комиссаров издает постановление 598, суть которого в том, что к детям старше 12 лет применялись те же нормы, что и к взрослым. То есть за грабежи, убийства, нападения и хулиганство 12-летний пацан с улицы отныне получал вполне реальный срок.

Это говорит о том, что средний возраст рядового преступника тогда был невелик, а матерые криминальные авторитеты использовали детей как сообщников в своих делах.

Наряду с этим в том же году запретили финку. Сбыт и ношение финских ножей без разрешения НКВД теперь был невозможен. Вот только определение финки как ножа в законе было размытым: по сути, любой нож можно было признать финкой. Возможно, это объяснялось тем, что финки у российских мастеров-подпольщиков очень разнились по внешнему виду и пропорциям.

Десятилетиями позже похожая ситуация сложилась в США, где в 1958 году были запрещены к владению, производству и сбыту автоматические ножи (выкидухи) и балисонги (ножи-бабочки).

Причиной запрета стала популярность этих ножей у членов уличных банд и байкерских группировок, для которых выкидухи и бабочки были такой же визитной карточкой криминала, как финка в СССР и России. Интересно, что в ряде штатов этот запрет сохраняется до сих пор: там проще купить пистолет, чем выкидной нож.

Финка для чекиста

Между тем в том же 1935 году, когда финки запретили для простых советских граждан, их стали выдавать сотрудникам НКВД. По документам они проходили как «ножи финского типа», в обиходном названии — «финка НКВД». Ножи чекистов стали почти точной копией охотничьего ножа шведского мастера Понтуса Хольмберга, но с некоторыми изменениями.

В частности, рог на рукояти заменили на отличный для того времени пластик карболит. А перекрестие-гарду сделали чуть более длинной и выгнутой, как у кортика, что подтверждало боевое назначение ножа. Занялся изготовлением этих ножей завод «Труд» в поселке Вача (ныне Нижегородская область).

За счет качества заводского изготовления финка для НКВД сильно отличалась от тех кустарных изделий, что носили при себе простые бандиты

Если сравнивать качество клинков, то у кустарей это были стальные «обмылки», которым пытались придать классическую форму финского ножа, но из-за отсутствия необходимых станков, инструментов и опыта в этом деле не преуспели. А версию НКВД отличали прямые симметричные спуски, аккуратный дол с каждой стороны и приличная термообработка.

Одна из модификаций ножа НКВД — складная финка.

Но эта финка почему-то не состояла официально на вооружении НКВД, а выдавалась чекистам просто как вещевое довольствие. Выбор ножа для нужд комиссаров в целом был понятен: не самый большой по размеру, зато удобно носить скрытно и действовать им в тесных пространствах.

В целом у любого ножа есть свои особенности, и при желании можно понять, почему для чекистов был выбран тот или иной нож

Но, возможно, этот выбор был абсолютно произвольным. Завод «Труд» выполнил как минимум шесть крупных заказов по изготовлению таких финок.Но сколько всего их было выпущено — неизвестно, архивные документы никто не обнародовал. Известно лишь, что последний, шестой выпуск, пришелся на 1970 год. Однако во время войны завод выпускал и сильно упрощенную версию финки НКВД — нож разведчика НР-40.

Этот нож, в отличие от ножа для сотрудников НКВД, был официально принят на вооружение в Рабоче-крестьянской Красной армии в 1940 году. Он был чуть крупнее финки НКВД и намного проще в исполнении. Он также вошел в историю, верой и правдой послужив не одному поколению советских и российских бойцов спецподразделений.

Время коллекций

В 1990 году началась «утилизация» советского вооружения, в рамках которой большая часть финок и НР, оставшихся на складах, была расхищена. Конечно, часть ножей избежала этой участи, но какая именно — неизвестно, ведь далеко не каждый коллекционер готов опубликовать полный список своей коллекции.

Сегодня на барахолках иногда всплывают такие изделия завода «Труд», как опасные бритвы — совершенно новые, в солидоле, ни разу не бывавшие в употреблении. Возможно, когда-то всплывут избежавшие утилизации финки НКВД.

С другой стороны, если в том, чтобы подделывать опасные бритвы, нет никакого смысла, то на подделке финок можно заработать

Но финка как таковая прошла долгий путь, побывав в руках бандитов, чекистов и солдат не для того, чтобы бесславно сгинуть. Сейчас реплику финки НКВД можно купить у десятков производителей. Кто-то, разумеется, выпускает низкопробные поделки, зарабатывая на былой славе ножа, кто-то пытается следовать традициям и создает максимально аутентичные изделия. А кто-то предлагает «свое прочтение».

Например, российский мастер-ножедел Денис Шефер считает, что адекватный пик спроса на финки прошел в 2011 году. А сейчас сложно выбрать что-то интересное в массе предложений. По словам специалиста, сегодня многие спекулируют на этом названии, но по факту делают хлам.

За последние три года я изготовил три финки на заказ, каждый обошелся заказчику в две тысячи долларов. То, что я делал, — это мое видение предмета. Один раз была возможность подсчитать количество часов, так как ввиду срочности я занимался единовременно только одним ножом. На него ушло 150 часов

Мастер-ножедел Денис Шефер