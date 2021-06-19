Названы способы попадания телефонов в базы для спам-звонков

По его словам, существуют сервисы для определения номера посетителя на сайте. Данные для них поставляют разного рода Data management platform (DMP). Они могут знать о пользователе не только контактную информацию, но и его покупки через платежные системы, соотносят с открытой информацией, такой, как аккаунты в соцсетях, после чего передают сведения заказчику. Если где-либо был указан номер или email, человеку начинает поступать реклама, даже когда он не давал на это согласия, пояснил специалист.