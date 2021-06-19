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Названы способы попадания телефонов в базы для спам-звонков

Lenta.ruиещё 9
15 часов назад
Основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов назвал способы, которыми телефоны граждан попадают в базы спам-звонков. Об этом пишет РИА Новости.
Названы способы попадания телефонов в базы для спам-звонков
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его словам, существуют сервисы для определения номера посетителя на сайте. Данные для них поставляют разного рода Data management platform (DMP). Они могут знать о пользователе не только контактную информацию, но и его покупки через платежные системы, соотносят с открытой информацией, такой, как аккаунты в соцсетях, после чего передают сведения заказчику. Если где-либо был указан номер или email, человеку начинает поступать реклама, даже когда он не давал на это согласия, пояснил специалист.
«Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал телеграм-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона — сложно», — отметил Концов.
Он добавил, что зачастую пользователи сами оставляют свои контакты на различных сайтах, в опросах, формах обратной связи, на досках объявлений, после чего они попадают в общую базу спам-звонков. Для защиты от навязчивой рекламы можно воспользоваться приложениями защиты. Они работают следующим образом: номер проверяется по общим базам данных, и если он там есть, на экране появляется сообщение о нежелательном звонке. В таких программах можно изначально заблокировать все номера, которые есть у оператора в черном списке, заключил эксперт.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин раскрыл, как россиянам избавиться от рекламы по телефону. По словам специалиста, если начали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги не интересны или уже не актуальны, необходимо попросить отписаться от рассылки. Если же звонки продолжаются, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Вещи,Арсений Щельцин,Роскомнадзор,ФАС,РИА Новости,
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