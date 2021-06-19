Названы способы попадания телефонов в базы для спам-звонков

По его словам, существуют сервисы для определения номера посетителя на сайте. Данные для них поставляют разного рода Data management platform (DMP). Они могут знать о пользователе не только контактную информацию, но и его покупки через платежные системы, соотносят с открытой информацией, такой, как аккаунты в соцсетях, после чего передают сведения заказчику. Если где-либо был указан номер или email, человеку начинает поступать реклама, даже когда он не давал на это согласия, пояснил специалист.
Он добавил, что зачастую пользователи сами оставляют свои контакты на различных сайтах, в опросах, формах обратной связи, на досках объявлений, после чего они попадают в общую базу спам-звонков. Для защиты от навязчивой рекламы можно воспользоваться приложениями защиты. Они работают следующим образом: номер проверяется по общим базам данных, и если он там есть, на экране появляется сообщение о нежелательном звонке. В таких программах можно изначально заблокировать все номера, которые есть у оператора в черном списке, заключил эксперт.