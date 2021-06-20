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Находки, которые сделали людей миллионерами

Мария Грибова
10 часов назад
Иногда, казалось бы, простая безделушка, может стоить несколько миллионов рублей или даже долларов. "Рамблер" расскажет, какие вещи сделали людей миллионерами всего за считанные минуты. Возможно, и у вас дома есть что-то столь ценное.
Находки, которые сделали людей миллионерами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Яйцо Фаберже

Однажды африканец купил на ярмарке сувенирное яйцо Фаберже, и решил его перепродать, чтобы заработать больше. Однако покупателей так и не нашлось. Тогда мужчина решил подробнее узнать об этом яйце. Выяснилось, что это потерянное яйцо Фаберже. И один коллекционер выкупил его за сумму в 33 миллиона долларов.

Комиксы

Житель Миннесоты купил себе старый дом, и во время ремонта обнаружил комикс 1938 года, в котором впервые появился Супермен. После реставрации, его удалось продать за два миллиона рублей.

Документы

На одной из гаражных распродаж мужчина по имени Тони Моран купил ящик с документами за пять долларов. Выяснилось, что среди бумаг оказались акции нефтяной компании, которая объединилась с Coca-Cola. Сумма акций составила более 130 миллионов долларов.

Кольцо

Дебра Годдард купила на распродаже кольцо всего за десять фунтов, положила его в коробку и надолго о нем забыла. Однажды она потеряла все сбережения и отнесла это украшение в ювелирную лавку для оценки. И, как оказалось, камень в кольце вовсе не стекляшка, а самый настоящий бриллиант в 26,27 карата. Его стоимость оценили в 470 000 фунтов стерлингов.
Вещи,Coca-Cola,
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