Находки, которые сделали людей миллионерами

Иногда, казалось бы, простая безделушка, может стоить несколько миллионов рублей или даже долларов. "Рамблер" расскажет, какие вещи сделали людей миллионерами всего за считанные минуты. Возможно, и у вас дома есть что-то столь ценное.

Яйцо Фаберже

Однажды африканец купил на ярмарке сувенирное яйцо Фаберже, и решил его перепродать, чтобы заработать больше. Однако покупателей так и не нашлось. Тогда мужчина решил подробнее узнать об этом яйце. Выяснилось, что это потерянное яйцо Фаберже. И один коллекционер выкупил его за сумму в 33 миллиона долларов.

Комиксы

Житель Миннесоты купил себе старый дом, и во время ремонта обнаружил комикс 1938 года, в котором впервые появился Супермен. После реставрации, его удалось продать за два миллиона рублей.

Документы

На одной из гаражных распродаж мужчина по имени Тони Моран купил ящик с документами за пять долларов. Выяснилось, что среди бумаг оказались акции нефтяной компании, которая объединилась с Coca-Cola . Сумма акций составила более 130 миллионов долларов.

Кольцо