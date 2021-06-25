10 странных секс-игрушек из прошлого

В современных магазинах для взрослых продается такое множество изощренных игрушек, костюмов и устройств, что каждый может найти там что-нибудь на свой вкус. До такого изобилия индустрия дошла довольно быстро: первый секс-шоп открылся в ФРГ в 1962 году. Конечно, это не значит, что прежде сексуальных игрушек не существовало. Мы собрали 10 винтажных устройств для самоудовлетворения, которые могут вас шокировать или, кто знает, даже вдохновить.

1. Каменный дилдо

BigPicture.ru

В 2005 году в пещере в Германии исследователи обнаружили предмет, который считается старейшим известным дилдо. Это отполированный фаллос из алевролита длиной 20 сантиметров, изготовленный за 26 тысяч лет до нашей эры. Ученые утверждают, что этот дилдо могли использовать для самоудовлетворения в ледниковый период.

2. Оружие или вибратор?

BigPicture.ru

Механизм с картинки выглядит устрашающе, но на самом деле это вибрирующий металлический шар. Как и другие вибраторы, он приносит яркие ощущения, если приложить его к телу.

3. Козьи кольца для члена

BigPicture.ru

Считается, что первые кольца для члена появились примерно в 1200 году в Китае. Тогда их, по-видимому, изготавливали из козьих век — причем умудрялись не повредить ресницы. Затем их стали делать из нефрита — некоторые нефритовые кольца доступны до сих пор.

4. Вибромашина на паровой тяге

BigPicture.ru

Не пугайтесь, но перед вами первый запатентованный вибратор. Механизм, работавший на паровом двигателе, разработал американский врач Джордж Тейлор в 1869 году. Вибрирующий поршень использовали для лечения так называемой женской истерии (она же «бешенство матки») — такой диагноз могли поставить из-за нервных расстройств, бессонницы, нервозности.

5. Домашний симулятор езды верхом

BigPicture.ru

В 1880 е годы на смену паровому вибратору пришел тренажер, имитирующий езду на лошади. В то время стало известно, что у женщин тоже есть половое влечение, и «бешенство матки» лечили или облегчали «тазовым массажем» с помощью таких приспособлений.

6. Нацистская секс-кукла

BigPicture.ru

Да, в нацистской Германии была разработана пластиковая женщина для утех, или «гиноид» (так называют человекоподобную женщину-робота). Секретный полевой проект «Боргильда» запустили в 1941 году в Немецком музее гигиены, чтобы компенсировать сексуальное возбуждение и напряжение солдат и уменьшить соблазн обращаться к проституткам.

7. Беспроводной массажер

BigPicture.ru

Непонятно, кого пыталась обмануть эта реклама со слоганом «Насладитесь преимуществами беспроводного массажера», но предназначен он для других частей тела.

8. Реалистичная «работница любви» из 1970 х

BigPicture.ru

Объявление гласит: «Надувная кукла размером с человека. Просто добавь воздуха. Реализм в каждой детали». Что-то нам подсказывает, что это недобросовестная реклама: виниловые куклы по 8,95 доллара за каждую явно не могли выглядеть так же, как Джуди с объявления.

9. Механические вибраторы для тела

BigPicture.ru

Вибраторы появились в домах людей в 1900 е годы как «массажеры для тела»: тогда их не воспринимали как инструменты для получения удовольствия. Устройства позиционировали как средство от недомоганий и болезней, в частности головной боли и туберкулеза, и даже как противодействие от увядания былой красоты. Этот «витилатор» для массажа тела, похожий на часть какого-нибудь заводского механизма, был разработан в 1950 е годы.

10. Антикварный деревянный пенис

BigPicture.ru