На прошлой неделе ввели поправки в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции». Теперь термин «шампанское» можно использовать только в отношении напитка, произведенного на территории России, а остальные продукты предложено называть «игристыми винами». Нововведение возмутило часть зарубежных производителей алкоголя. «Рамблер» рассказывает, как называют шампанское в разных странах.

Франция

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В Эльзасе, Бургундии и Долине Луары производят игристое вино, которое носит название «crémant». «Креман» дословно переводится как «сливочный»: игристые вина из этих провинций отлично сочетаются с десертами.

В на юге страны, в субрегионе Лангедок классическим методом шампанизации производят игристое «Бланкет де Лиму». Его готовят из местного сорта винограда «музак» или «шенен блан». Считается, что «Бланкет де Лиму» было первым бутилированным игристым вином, опередив шампанское на 100 лет.

Испания

Испанское игристое вино называется «кава» (сava). Напиток отличается от традиционного шампанского не только названием, но и рецептурой. За основу вина берут нейтральный сорт винограда «макабео», местный сорт «шарелло» и кислый «парельяда». Чтобы приблизить вкус к французскому аналогу, виноделы иногда добавляют в купаж «пино нуар» или «шардоне».

Италия

Италия славится своими винами, в том числе альтернативами шампанскому. Пенное «спуманте» наиболее близко по вкусу к французскому игристому, еще есть «фриззанте» — оно менее игристое. Белое или розовое «франчакорта» выдерживают на осадке 2 года, а сладкое белое «асти» производится по ускоренной технологии. Также многим знакомо «просекко» и «ламбруско» — розовые и белые вина, которые пьют исключительно молодыми.

Германия

Игристое вино из Германии называется «зект». Для производства используется сорт винограда «рислинг», а итоговый продукт содержит не менее 10% алкоголя.

США