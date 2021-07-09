Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Как советские ученые открыли редкий элемент таблицы Менделеева

Мира Маркина
2 часа назад
9 июля 1957 года был обнаружен 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий. «Рамблер» рассказывает историю его открытия.
Как советские ученые открыли редкий элемент таблицы Менделеева
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Нобелий — искусственно полученный химический элемент с атомным номером 102. На звание первооткрывателей нобелия в 50-60-х претендовали три группы ученых. Первыми были шведы. Они же и предложили назвать элемент в честь шведского химика Альфреда Нобеля. Позже данные экспериментов по обнаружению нобеля не подтвердились.
Позднее и независимо друг от друга с успехом прошли эксперименты в двух исследовательских лабораториях — советской и американской. В 1963 году—1967 годах нобелий получила группа ученых под руководством Г.Н. Флерова на ускорителе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Почти одновременно 102 элемент был получен в Калифорнийском университете в г. Беркли, США.
В 1992 году международное научное сообщество признало приоритет открытия нобелия за советскими физиками из Дубны. Это достижение занесли в Государственный реестр открытий СССР с приоритетом от 9 июля 1963 года.
Советские ученые предлагали назвать элемент жолиотий (Jl) в честь французского физика и общественного деятеля Фредерика Жолио-Кюри. Американские коллеги использовали имя «нобелий», и оба названия попеременно использовались в Периодических системах химических элементов разных лет. В итоге Международный союз теоретической и прикладной химии закрепил за 102 элементом имя, данное в честь Альфреда Нобеля.
Вещи,Альфред Нобель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители