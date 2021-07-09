Как советские ученые открыли редкий элемент таблицы Менделеева

9 июля 1957 года был обнаружен 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий. «Рамблер» рассказывает историю его открытия.

Нобелий — искусственно полученный химический элемент с атомным номером 102. На звание первооткрывателей нобелия в 50-60-х претендовали три группы ученых. Первыми были шведы. Они же и предложили назвать элемент в честь шведского химика Альфреда Нобеля . Позже данные экспериментов по обнаружению нобеля не подтвердились.

Позднее и независимо друг от друга с успехом прошли эксперименты в двух исследовательских лабораториях — советской и американской. В 1963 году—1967 годах нобелий получила группа ученых под руководством Г.Н. Флерова на ускорителе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Почти одновременно 102 элемент был получен в Калифорнийском университете в г. Беркли, США.

В 1992 году международное научное сообщество признало приоритет открытия нобелия за советскими физиками из Дубны. Это достижение занесли в Государственный реестр открытий СССР с приоритетом от 9 июля 1963 года.