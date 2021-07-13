Китайские деликатесы, которые смогут съесть не все

Пандемия коронавируса продолжается уже второй год: страны накрывают новые волны заболеваемости, появляются более заразные штаммы. Пандемия каждый раз готовит новый удар, поэтому шутки 2020 года про Уханьский рынок и летучую мышь уже как-то забылись. На самом деле в Китае существует масса необычных деликатесов, которые рискнут попробовать не все. "Рамблер" рассказывает о самых экзотичных блюдах, которые можно встретить на рынках Китая.

Членистоногие и насекомые во фритюре

В некоторых провинциях Китая можно встретить такую необычную закуску. Как правило, продают ее на уличных рынках. За счет небольшого количества мяса большую часть блюда занимает фритюр, что делает его экономически выгодным для продажи. Чаще всего подобную закуску делают из пауков или скорпионов, но ассортимент зависит от провинции и популярности определенных видов насекомых в ней.

Пьяные креветки

В Китае предпочитают свежие морепродукты, и чем свежее, тем лучше. Так получилось блюдо "пьяная креветка", в котором морепродукт употребляют еще живым. Креветку забирают из аквариума и опускают в жидкость под названием "байцзю" это китайский алкогольный напиток, наиболее близкий по аналогу к водке. Содержание спирта в нем варьируется от 40 до 60 процентов. Живую креветку опускают в байцзю и она перестает двигаться на какое-то время, но при этом все еще остается живой. Человек должен как можно быстрее съесть креветку.

Жареные воробьи