Россиянам назвали план действий после кражи смартфона

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свои данные после потери смартфона.
По его словам, в первую очередь после потери или кражи телефона необходимо поменять пароли на всех сервисах, которыми пользовался его владелец, в первую очередь — связанные с онлайн-банками и электронной почтой.
Также необходимо сменить пароль на сервисе, обеспечивающим резервное копирование информации. Для устройств Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервис Google.
"Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях", - объяснил Лукацкий RT.
Также он посоветовал перед тем, как начать пользоваться новым телефоном, включить на нем режим "Найти телефон". В будущем эта функция поможет определить местоположение украденного либо потерянного смартфона. Данный режим также позволит заблокировать телефон удаленно, чтобы человек, который его нашел и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смог им воспользоваться.