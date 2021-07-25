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Россиянам назвали план действий после потери или кражи смартфона

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свои данные после потери смартфона.

Россиянам назвали план действий после кражи смартфона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, в первую очередь после потери или кражи телефона необходимо поменять пароли на всех сервисах, которыми пользовался его владелец, в первую очередь — связанные с онлайн-банками и электронной почтой.

Также необходимо сменить пароль на сервисе, обеспечивающим резервное копирование информации. Для устройств Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервис Google.

"Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях", - объяснил Лукацкий RT.

Также он посоветовал перед тем, как начать пользоваться новым телефоном, включить на нем режим "Найти телефон". В будущем эта функция поможет определить местоположение украденного либо потерянного смартфона. Данный режим также позволит заблокировать телефон удаленно, чтобы человек, который его нашел и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смог им воспользоваться.

Вещи,Алексей Лукацкий,Google,Apple,
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