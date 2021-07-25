Россиянам назвали план действий после кражи смартфона

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свои данные после потери смартфона.

По его словам, в первую очередь после потери или кражи телефона необходимо поменять пароли на всех сервисах, которыми пользовался его владелец, в первую очередь — связанные с онлайн-банками и электронной почтой.

Также необходимо сменить пароль на сервисе, обеспечивающим резервное копирование информации. Для устройств Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервис Google.

"Это нужно для того, чтобы злоумышленник не смог, разблокировав телефон, получить доступ ко всем данным, которые хранятся в различных внешних сервисах, в том числе в соцсетях", - объяснил Лукацкий RT.