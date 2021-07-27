Бургер: история блюда, покорившего весь мир

27 июля считается днем рождения гамбургера. Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать королем американского, а затем и мирового фастфуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным для еды на ходу.

Сейчас в это трудно поверить, но всего чуть более ста лет назад никто даже и не подозревал, настолько может быть вкусным блюдо, состоящее из жареной котлеты, подаваемой между двумя булочками. Своей простотой и вкусом новаторская придумка кулинаров в одночасье завоевала бешеную популярность у представителей всех слоев населения.

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Растущая с каждым днем слава блюда привела к тому, что так или иначе все хотели быть причастными к его изобретению. На авторство претендовали как многие американцы, утверждавшие, что именно они внесли фундаментальный вклад в создание этого блюда, так и кулинары других стран. В конечном счете попытки отвоевать себе кусочек славы закончились тем, что гамбургер стал блюдом с одной из самых запутанных историй. Мы заглянули в исторические архивы и попытались выяснить, кто же на самом деле был «отцом» бургера.

Само слово «гамбургер» происходит от названия второго по величине города Германии — Гамбурга. По одной из версий, именно оттуда вместе с немецкими иммигрантами рецепт попал в Америку. В то время гамбургер представлял собой кусок жареной свинины в хлебе.

Согласно другой версии, гамбургер был назван в честь города Гамбург в штате Нью-Йорк. В 1885 году братья Чарлз и Фрэнк Менчис на проводимой в американском Гамбурге ярмарке предлагали подкрепиться жареной котлетой из говядины, вложенной между двумя булочками. Говорят, что у них закончились запасы свиной колбасы, которую они использовали для сэндвичей, и они решили заменить ее имевшейся в наличии говядиной.

В том же 1885 году на ярмарке в Сеймуре Чарли Нагрин продавал фрикадельки, вложенные между двумя ломтиками хлеба. По его мнению, такое блюдо как нельзя лучше подходило для мероприятия, так как его можно было есть на ходу. Свое кулинарное творение он назвал «Гамбургер Чарли».

Впервые в нью-йоркских ресторанах термин «гамбургер» появился в 1834 году. Первое упоминание о «Гамбургском стейке», чьей родиной является Германия, встречается в журнале «Вечерний Бостон» от 1884 года.

Семья Оскара Вебера Билби из города Талса утверждает, что первый гамбургер приготовил их предок. Произошло это в 1891 году. Прадед Оскара готовил котлеты и начинял ими дрожжевые булочки. В 1995 году губернатор Франк Китинг назвал город Талса «настоящим местом рождения гамбургера».

Еще одним кулинаром, возможно сыгравшим роль в появлении гамбургера, считают Отто Куасва. В 1891 году он приготовил говяжьи котлеты, которые дополнил сверху жареным яйцом. Моряки, посещавшие кафе, впоследствии убрали яйцо, оставив только котлету.

Другим изобретателем гамбургера считал себя повар Флетчер Дэвис из города Афины в штате Техас, который в 1880 году положил обжаренную котлету с горчицей и луком между двумя ломтиками хлеба. В 1904 году на ярмарке в Сент-Луисе у Флетчера и его жены была небольшая лавочка, где они и продавали свои бургеры.

В 1900 году в своем родном городе Нью-Хейвен свой первый гамбургер приготовил Луи Лессинг. Клиент попросил сделать какое-нибудь быстрое и горячее блюдо. Возившийся с фаршем Луи сформовал котлету и обжарил ее на гриле. Мясо он подал между двумя ломтиками тоста. Из-за этой детали некоторые кулинарные критики отказываются признавать, что именно Луи приготовил первый гамбургер. Однако в 2000 году Библиотека Конгресса США назвала Лессинга человеком, сделавшим первый американский гамбургер.

Широкую известность гамбургеры получили в 1904 году на ярмарке в Сент-Луисе, но в гастрономический символ бургер превратился лишь спустя почти 30 лет, когда Уолтер Андерсон из города Уичита, штат Канзас, основал сеть закусочных White Cas­tle Ham­burg­er, главным блюдом которых стал гамбургер.