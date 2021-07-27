Зачем приложения просят включить уведомления

Чем реже на экране смартфона всплывают уведомления, тем меньше поводов брать телефон в руки, что всегда плюс. Однако сколько ни отключай функцию напоминаний, программы настойчиво предлагают включить ее обратно. В итоге всплывающие плашки больше раздражают, чем помогают. «Рамблер» рассказывает, с какой целью программы просят включить уведомления.

Push-уведомления — короткие сообщения, которые высвечиваются на главном экране. Их цель — напомнить пользователю о чем-то важном или сообщить о новой информации. Например, приложения для изучения языков напоминают пройти очередной урок, мессенджеры информируют о непрочитанном сообщении, программы для отслеживания погоды сообщают об изменениях в прогнозе.

Видео дня

Часть функционала

Уведомления и оповещения — важная часть программ, основная задача которых — уведомлять и оповещать. Например, приложения для здоровья, единственная задача которых — напоминать регулярно пить воду или принимать таблетки. Оповещения незаменимы в онлайн-календарях и планерах: благодаря ним пользователь не пропускает важные события. Агрегаторы авиабилетов предлагают включить уведомления, чтобы сообщить об отмене или переносе рейса. Во всех случаях уведомления не обязательны, однако без них пользователь не получает 100% функционала.

Напоминание о себе

Частый сценарий — пользователь устанавливает приложение, использует пару дней и забрасывает, забывая удалить с устройства. Однако для развития программе нужны активные пользователи. Если не выключить уведомления сразу, то через неделю или месяц приложение напомнит о себе и предложит вернуться.

Рекламные цели

Создание приложения — трудоемкий и финансово затратный процесс. Разумно, что создатели хотят побыстрей «отбить» вложенные ресурсы с помощью рекламы своих или сторонних продуктов. Пользователь постоянно получает уведомления о промокодах, скидках или специальных предложениях, чтобы в итоге он чем-то из этого воспользовался. Чем чаще человек взаимодействует с программой, тем больше шанс, что он купит дополнительный пакет функций или перейдет по рекламной ссылке.

Недостаток разработки