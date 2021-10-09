Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
Пробки 1 балл
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Как часы могут заменить в лесу компас

Мария Кимакович
1 час назад

С детских лет мы знаем о том, что ориентироваться в пространстве проще всего по компасу. Но вряд ли на уроках географии вам рассказывали о том, что в отсутствие этого гаджета помочь определить, где находится север, а где юг, могут простые часы. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.

Как часы могут заменить в лесу компас
Фото: DepositphotosDepositphotos

В следующий раз, когда решите отправиться в лес или другое туристическое путешествие, наденьте на руку обычные механические часы. Они помогут вам не только узнать, который час, но и при необходимости определить, где находится та или иная сторона света.

Использовать механические часы вместо компаса довольно просто. Часовую стрелку необходимо направить на солнце, а угол, который образуется между нею и цифрой “1” поделить пополам. Линия этого деления будет всегда указывать точно на юг.

Вещи,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители