Как часы могут заменить в лесу компас

С детских лет мы знаем о том, что ориентироваться в пространстве проще всего по компасу. Но вряд ли на уроках географии вам рассказывали о том, что в отсутствие этого гаджета помочь определить, где находится север, а где юг, могут простые часы. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.
В следующий раз, когда решите отправиться в лес или другое туристическое путешествие, наденьте на руку обычные механические часы. Они помогут вам не только узнать, который час, но и при необходимости определить, где находится та или иная сторона света.
Использовать механические часы вместо компаса довольно просто. Часовую стрелку необходимо направить на солнце, а угол, который образуется между нею и цифрой “1” поделить пополам. Линия этого деления будет всегда указывать точно на юг.