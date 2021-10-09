Как часы могут заменить в лесу компас

С детских лет мы знаем о том, что ориентироваться в пространстве проще всего по компасу. Но вряд ли на уроках географии вам рассказывали о том, что в отсутствие этого гаджета помочь определить, где находится север, а где юг, могут простые часы. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.

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В следующий раз, когда решите отправиться в лес или другое туристическое путешествие, наденьте на руку обычные механические часы. Они помогут вам не только узнать, который час, но и при необходимости определить, где находится та или иная сторона света.