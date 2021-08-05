Почему в светофоре такие цвета

Пятого августа отмечается международный день светофора. В 1914 году в Кливленде заработал предшественник современных светофоров. В нем было два фонаря, красный и зеленый, а переключение сопровождалось звуковым сигналом. Но почему именно эти цвета до сих используют в устройстве? «Рамблер» разобрался в вопросе.
В действительности первый светофор появился еще в XIX веке, его установили около здания парламента в Лондоне в 1868 году. Прибор изобрел инженер Джон Пик Найт, который взял за основу железнодорожный семафор. Но через год светофор взорвался из-за утечки газа, полисмен получил ранения и устройство запретили. О светофоре вспомнили спустя полвека. В России первый светофор установили на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде в 1930 году. В конце этого же года устройство появилось и в Москве, на углу Петровки и Кузнецкого моста.
В некоторых источниках выбор цветов обусловливают психологическим впечатлением. Но на самом деле он объясняется эффектом Рэлея, то есть зависимостью рассеивания света от длины волны.
Так как фонари светофора должны быть видны даже в плохую погоду, будь то буран или ливень, подходили только цвета с длинными волнами спектральных линий. Волны красного спектра рассеиваются в воздухе хуже чем все остальные и видны даже на большом расстоянии. Уступают красному желтый и зеленый. А вот волны синего и фиолетового спектра короче и рассеиваются лучше всего, так что эти цвета становятся совершенно невидимыми даже при небольшом отдалении.