Почему в светофоре такие цвета

Пятого августа отмечается международный день светофора. В 1914 году в Кливленде заработал предшественник современных светофоров. В нем было два фонаря, красный и зеленый, а переключение сопровождалось звуковым сигналом. Но почему именно эти цвета до сих используют в устройстве? «Рамблер» разобрался в вопросе.

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В действительности первый светофор появился еще в XIX веке, его установили около здания парламента в Лондоне в 1868 году. Прибор изобрел инженер Джон Пик Найт, который взял за основу железнодорожный семафор. Но через год светофор взорвался из-за утечки газа, полисмен получил ранения и устройство запретили. О светофоре вспомнили спустя полвека. В России первый светофор установили на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде в 1930 году. В конце этого же года устройство появилось и в Москве, на углу Петровки и Кузнецкого моста.

В некоторых источниках выбор цветов обусловливают психологическим впечатлением. Но на самом деле он объясняется эффектом Рэлея, то есть зависимостью рассеивания света от длины волны.