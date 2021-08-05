Почему большинство песен длятся 3-4 минуты

Большинство треков, вышедших в последних 50 лет, длятся не более пяти минут. Безусловно, музыканты-экспериментаторы, вроде Led Zeppelin, Pink Floyd или Queen, выпускают длинные песни, которые стали их фишкой. Однако пятиминутная запись на радио — скорее исключение, чем правило. "Рамблер" разбирается, почему современные песни длятся не дольше 3-4 минут.

Строение пластинок

В 30-40-е годы XX века самым популярным носителем музыки стали 10-дюймовые (25 см) грампластинки, которые вращались со скоростью 78 оборотов в минуту. Такие пластинки вмещали до четырех минут музыкального материала. Больше не позволяли технические стандарты того времени: увеличение канавок на виниле испортило бы качество звука. Исполнители и музыканты, желая зарабатывать на продаже записей, приспособились к формату и принялись сокращать свои песни.

Удобство

По мере того, как развивалась индустрия, появлялись носители, которые могли вместить хоть часовые записи. В эпоху стриминга, когда люди слушают музыку в приложениях, ничего не ограничивает артистов в длине их треков. Однако формат из прошлого остался. Большинство поп-музыки предназначено для танцев, и короткие форматы не позволяют аудитории устать.

На длину современных записей также повлияла песенная структура, принятая повсеместно. По ее шаблону пишут большинство поп-треков: куплет, припев, второй куплет, второй припев, проигрыш, третий припев. Во всех вариациях эта модель укладывается в 3-4 минуты, благодаря чему фанатам удобно разучивать песни и подпевать их на концертах.

Человеческая психология