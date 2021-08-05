Чем отличались советские полуфабрикаты от современных

Советский Союз никогда не славился широким ассортиментом продуктов питания и его производители были не слишком ориентированы на запросы потребителей. Но чего было не отнять у советской пищевой промышленности, так это высокой натуральности.

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Хотя в СССР, особенно в поздний период, использовались красители, вкусовые добавки и другая «химия» из-за технологической отсталости основой продукции оставались, все-таки, натуральные компоненты. Поэтому даже снеки и полуфабрикаты в Союзе разительно отличались от зарубежных.

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Сегодня чипсы, сухарики, супы и каши в пакетах, бульонные кубики устойчиво ассоциируются у нас с вредной пищей и по этой причине многими отвергаются. В СССР было все иначе, так как все эти продукты советский пищепром умудрялся выпускать на основе натуральных ингредиентов. Может именно поэтому для многих людей, выросших в СССР, кисель в брикетах и кукурузные палочки – это вкус детства.

Супы-концентраты

Супы в пакетах, широко представленные в современных супермаркетах, крайне редко привлекают внимание покупателей. Всем известно, что ничего настоящего в них нет и такой концентрат принесет больше вреда чем пользы. В СССР все было иначе, ведь при производстве таких супов использовались настоящие сушеные и измельченные овощи, мясо и грибы, макаронные изделия и природные специи. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть состав на упаковке, где все было предельно понятно.

Бульонные кубики

Из бульонных кубиков, выпущенных советскими фабриками, можно было получить самый натуральный бульон с высокими вкусовыми качествами и при этом полезный. Иначе и не могло быть, так как эти маленькие брикеты состояли из мяса, экстрактов овощей, растительного и животного жира, соли, сахара и различных приправ.

Единственным подозрительным компонентом был крахмал, но и он был самым настоящим, картофельным. Вкус бульонов был бесподобным, а кроме этого, кубики часто продавались в добротных жестяных коробках. После использования содержимого упаковку не выбрасывали, а хранили в ней разную полезную в хозяйстве мелочевку.

Кукурузные палочки

У большинства советских детей и взрослых кукурузные палочки были самым любимым лакомством. Первым их начал выпускать Днепропетровский комбинат пищевых концентратов еще в 1963 году, а позднее технологию подхватили десятки фабрик по всей стране. Интересно, что это чисто отечественная разработка, так как технология и оборудование для нее были созданы советским ученым В.Я. Крикуновым.

Выбор видов кукурузных палочек был невелик – в продаже можно было встретить сладкий и соленый вариант, но если повезет, можно было застать на полке и ароматизированные кукурузные палочки, например, со вкусом лимона или ванильные. Палочки были доступны по цене и их можно было купить без особого труда даже в годы тотального дефицита.

Чипсы

Гражданам СССР было незнакомо слово «чипсы», а отечественный аналог зарубежного продукта носил длинное название – «Хрустящий картофель Московский». Как и кукурузные палочки, чипсы появились в продаже в далеком 1963 году, только не в Днепропетровске, а в Москве. В отличие от современных чипсов, хрустящий картофель из СССР имел настоящий картофельный вкус, что было совсем неудивительно. Главным ингредиентом этого продукта был настоящий картофель, а кроме этого в составе были только соль и крахмал. Купить такие чипсы можно было в крупных городах Союза, а жители периферии даже не знали о существовании такого изыска.

Полуфабрикат картофель фри