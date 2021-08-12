Зачем антикварам бабушкин «Зингер»

12 августа 1851 года американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. Это гениальное изобретение изменило экономику. А черная швейная машинка «Зингер» не только накрепко вошла в русскую культуру (ей даже поставили памятник в Новосибирске), но и обросла мифами и легендами. Предлагаем в них разобраться.

Многие из нас сталкивались со старыми механическими швейными машинками, которыми пользовались наши бабушки и прабабушки. У некоторых до сих пор в гараже или на чердаке пылится чемоданчик с механизмом эпохи развитого социализма, а то и дореволюционного времени. Антиквары с удовольствием покупают эти машинки, предлагая за них небольшие деньги, но не спешите избавляться от этого хлама – вы можете потом пожалеть.

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Всего 30–40 лет назад, увесистый деревянный чемоданчик с закругленной крышкой был почти в каждой семье и везде его берегли как зеницу ока. Это не удивительно, ведь под качественной, покрытой лаком фанерой крышкой скрывался предмет, который был второй после телевизора ценностью любой семьи – ручная швейная машинка Подольского механического завода.

В детстве это удивительное устройство, казавшееся сложным и невероятно интересным, можно было рассматривать бесконечно долго. Плавные изгибы массивного корпуса, хромированные декоративные накладки со сложным орнаментом, отполированные до зеркального блеска руками бабушек и мам рукоятки и, конечно, сам швейный механизм с иглой – опасный, непонятный, но притягивающий к себе как магнит.

Современные швейные машины, напичканные автоматикой и в подметки не годятся старым «подолкам». В новых аппаратах отсутствует душа, которую можно определить как желание производителя сделать вещь не только функциональной, но и красивой. Но откуда взялись у изделий советского механического завода такие элегантные очертания и изысканный стиль?

Все просто – подольские швейные машинки унаследовали свой дизайн и устройство от дореволюционных изделий и являются точной копией всемирно известных американских швейных машинок фабрики «Зингер». Расцвет компании по производству швейного оборудования пришелся на расцвет модерна, и этот эффектный стиль наложил отпечаток на продукцию, сделав ее максимально эстетичной.

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Компания «Зингер» выпустила свою первую машинку в 1851 году, и спустя всего 10 лет ее продукцию знали по всему миру. Секрет успеха заключался, в первую очередь, в качестве выпускаемых швейных машинок, а также в активной продаже компанией франшиз, которые помогли в короткий срок завоевать рынок большинства развитых стран. Вначале XX столетия появилось предприятие «Зингер» и в Подмосковье. Для организации производства в Российской Империи американской компанией был выкуплен участок земли в захудалом городке Подольск, население которого на тот момент насчитывало всего 5000 человек. Земля здесь была дешевой, а проходящая через город железная дорого облегчала доставку сырья и отправку готовой продукции.

Скоро завод превратился в самое мощное в Европе предприятие по выпуску швейного оборудования. В 1914 году компания произвела 600 000 единиц продукции, которая реализовывалась по всему миру. Только в России успешно работали 3000 фирменных магазинов. Отправляли швейные машинки и по почте – заказать американское чудо техники, произведенное под Москвой, можно было даже на Сахалине. Крупными потребителями подольских машин стали Китай, Япония, Персия – покупатели в этих странах были готовы ждать заветную машину месяцами. Масштабы производства были настолько серьезными, что к концу 1914 года Россия стала вторым в мире производителем швейных машин после США, с оборотом 63,5 миллиона рублей.

Российский филиал компании смог позволить себе роскошный офис в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Здание поражало современников не только своей красотой, но и техническими новшествами – в нем были лифты, а очистка снега с крыш производилась автоматически. Эта постройка и сегодня радует глаз – именно в ней находится главный офис компании «ВКонтакте».

Во время революционных событий 1917 года Подольский завод остановился. К счастью, оборудование предприятия пережило две революции и Гражданскую войну, что позволило возобновить производство швейных машин в 1923 году. Продукция теперь выпускалась под торговыми марками «ПМЗ» (Подольский механический завод) и «Госшвеймашина».

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Разработанная американскими конструкторами швейная машинка оказалась настолько удачной, что практически без изменений выпускалась несколько десятков лет. Не изменилось даже оформление – «модерновые» узоры начала XX столетия стали обязательным атрибутом подольских устройств.

С оборудованием «Зингер» связано немало легенд. Одна из них, наиболее известная, гласит о том, что якобы в 1998 году руководство фирмы, процветающей, кстати, по сей день, объявило о выплате вознаграждения за швейные машинки с серийным номером, начинающимся с единицы.

Официального подтверждения этого заявления никто не видел, однако антиквары принялись массово скупать швейные машины фирмы не жалея на это сил и средств. Еще бы – ходили слухи, что старую швейную технику выкупают за суммы от 30 тысяч до 1 миллиона долларов. Разумеется, история с «серийниками» ничем не закончилась, оставив любителям наживы штабеля качественных, но морально устаревших много лет назад машинок.

Еще одна легенда связана с содержанием в первых моделях изделия редкоземельного металла палладия, который ценится гораздо выше золота. Кроме этого, периодически возникают слухи о содержании в иглах старых «Зингеров» некоей «красной ртути», представляющей огромную ценность.