Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Мужчина нашел на барахолке стоящую миллионы рублей картину и купил за бесценок

Lenta.ru
1 час назад

Житель канадского города Кортни, провинция Британская Колумбия, нашел на барахолке картину известного художника, которая продавалась за бесценок, хотя могла стоить миллионы рублей. Об этом сообщает издание Comox Valley Record.

Мужчина купил на барахолке стоящую миллионы рублей картину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стивен Берджесс (Stephen Burgess) заметил полотно в местном комиссионном магазине. Сначала его внимание привлекла большая, богато украшенная рама. Затем он обратил внимание на подпись художника — «Веймер» (Wijmer).

Мужчина немедленно ввел ее в поисковик и выяснил, что так подписывался голландский живописец Герритьен Веймер (Gerritjen Wijmer). Его холсты продаются по цене от 20 до 350 тысяч канадских долларов (от одного до 20 миллионов рублей), а самая известная картина ушла с молотка за 200 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

Берджесс приобрел картину всего за 120 канадских долларов (около семи тысяч рублей) и пока повесил ее у себя дома. В будущем он планирует показать ее профессиональному оценщику, а затем продать с аукциона и пожертвовать выручку на благотворительность.

Ранее сообщалось, что пожилая француженка, на кухне которой много лет висела картина итальянского художника XIII века, стала мультимиллионершей после того, как полотно было продано на аукционе. Картина досталась неизвестному покупателю возле города Шантийи, Франция, за 24 миллиона евро (1,9 миллиарда рублей).

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители